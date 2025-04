Pai foi preso sob a suspeita de esfaquear a filha em Vitorino – Foto: Divulgação/PMPR

Motivação para o crime estaria vinculada ao término do relacionamento entre os pais da criançaPublicado primeiro em Banda B » Pai crava faca no pescoço da filha de 3 anos no Paraná e é preso; criança foi socorrida em estado grave

Uma menina, de três anos, foi socorrida em estado grave após ter sido esfaqueada pelo próprio pai, na manhã desta segunda-feira (21), em Vitorino, no sudoeste do Paraná.

Segundo apurou a RICtv junto à polícia, a criança foi encontrada com uma faca cravada no pescoço. Investigadores informaram que os pais da criança estão separados, e a criança passou o último feriado com o pai.

Relatório da Polícia Militar (PM) obtido pela Banda B aponta que a mãe da criança, de 27 anos, afirmou aos agentes que o pai deveria ter entregue a criança no domingo (20). Durante uma conversa em um aplicativo de mensagens, o suspeito teria ameaçado a vítima, exigindo que ela fosse até a sua casa.

A mãe relatou ainda que o ex-companheiro afirmou que esfaquearia a filha do casal se ela não fosse até ele em 15 minutos. Ele também ordenou que ela fosse sozinha até o imóvel. A PM foi acionada pela mulher e se dirigiu até a casa. No local, os policiais tentaram abordar o homem, mas ele não acatou a ordem.

Em seguida, o suspeito correu em direção aos fundos da casa, e a criança foi encontrada no chão pedindo ajuda. A menina foi levada a um hospital de Pato Branco, a cerca de 15 km de Vitorino. A Banda B busca atualizações sobre o quadro de saúde dela.

A motivação do crime estaria vinculada ao término do relacionamento entre os pais da criança. Ele não aceitava o fim da relação. Após a fuga, o homem foi localizado e preso pela Polícia Militar. Os agentes apreenderam uma faca de 19.5 cm.

O suspeito do crime não teve a identidade revelada.

