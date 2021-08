VAR rouba a cena e Remo perde para o CRB no Baenão

Time azulino mostrou apatia e ainda foi atrapalhado pelo VAR na Segundona

Time remista caiu em casa na Série B

Bastante pedido pelo Remo, o VAR estreou no Campeonato Brasileiro da Série B e quem diria que o famoso aparelho pudesse dar tanto problema ao time azulino, ainda mais dentro de casa.

Isso porque graças ao aparelho utilizado pela arbitragem, o Remo acabou saindo derrotado para o CRB-AL dentro do Baenão por 2 a 1, neste sábado (21), no estádio Baenão na estreia do returno da Segundona, com atuação direta do árbitro de vídeo.

VEJA COMO FOI O JOGO

Torcida incentiva Remo antes de jogo contra o CRB

O primeiro tempo teve poucos lances de emoção e muitos passes errados, principalmente do lado remista que pouco produziu para chegar ao ataque. O máximo que conseguiu foram as bolas paradas que não deram muito trabalho ao gol de Diogo Silva.

Por outro lado, Vinicius teve trabalho e foi acionado aos 14 minutos no chute colocado de Jean Patrick, que parou na defesa do goleiro remista. O CRB-AL exigiu muito da defesa do Remo, mas foi pouco efetivo no gol adversário.

No segundo tempo, o famoso aparelho entrou em ação contra o Remo e da mesma forma: primeiro com um pênalti a favor do CRB-AL com Marlon e logo depois com Rafael Jansen. Nas duas cobranças, o jogador Bressan converteu e o CRB-AL abriu 2 a 0, em menos de cinco minutos de jogo.

O Remo começou a agir e as mudanças surtiram efeito: em lance rápido de Rafinha, a bola ficou para Jefferson que chutou forte para diminuir o placar, aos 37 minutos.

Aos 43 minutos, o Leão chegou até a empatar o jogo com Victor Andrade, porém em nova consulta do VAR, o gol remista acabou anulado pela arbitragem devido a impedimento de Rafael Jansen. O zagueiro azulino teve a última chance no jogo, que teve 12 minutos de acréscimo com lances envolvendo o árbitro de vídeo.

Com a derrota, o Remo perdeu a quarta partida como mandante e estacionou na 12ª posição com 26 pontos, enquanto que o CRB-AL dorme na vice-liderança da Segundona, com 36 pontos.

Na próxima rodada, o Remo vai até Pelotas (RS) enfrentar o Brasil-RS na sexta-feira (27), enquanto que o CRB-AL recebe o Cruzeiro-MG, em casa, no domingo (29).

FICHA TÉCNICA

REMO: Vinicius; Warley (Renan Gorne), Keven, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchoa, Arthur (Pingo), Marcos Junior (Rafinha) e Felipe Gedoz (Ronald); Lucas Tocantins (Jefferson) e Victor Andrade.

Técnico: Felipe Conceição

CRB-AL: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Romão; Claudinei, Emerson (Walisson), Jean Patrick e Bressan (Ewandro); Junior Brandão (Alan James) e Jajá.

Técnico: Allan Aal

ÁRBITRO: Thiago Luis Scarascati (SP)

ASSISTENTES: Anderson José Coelho (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

ÁRBITRO VAR: Péricles Bassols Cortez (SP)

AVAR: Edina Alves Batista (SP)

CARTÃO AMARELO: Warley e Marlon (REM); Ewandro (CRB)

LOCAL: estádio Evandro Almeida

DOL/Autor: Diego Beckman

