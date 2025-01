Veja quando começa o pagamento do abono salarial do PIS-Pasep no Pará

Foto: Reprodução | Beneficiários com conta na Caixa ou no Banco do Brasil receberão o pagamento diretamente nas respectivas contas.

A Caixa Econômica Federal iniciará o pagamento do abono salarial do PIS-Pasep referente a 2025 em 17 de fevereiro. O calendário foi definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em reunião realizada em dezembro de 2024.

Regras para recebimento

Para ter direito ao abono salarial, é necessário ter trabalhado formalmente em 2023 por pelo menos 30 dias nos setores público ou privado, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, o beneficiário deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter os dados informados pelo empregador na RAIS até 15 de maio de 2024 ou no eSocial até 19 de agosto de 2024.

O valor a ser pago será proporcional ao número de meses trabalhados em 2023 e será calculado com base no salário mínimo vigente na data do pagamento, fixado em R$ 1.518 para 2025.

Consulta ao benefício

A partir de 5 de fevereiro de 2025, será possível verificar a elegibilidade ao abono por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, da Central de Atendimento Alô Trabalho (158) ou em unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Beneficiários com conta na Caixa ou no Banco do Brasil receberão o pagamento diretamente nas respectivas contas. Para os demais, o valor será depositado na Poupança Social Digital, que será aberta automaticamente.

Pagamentos pendentes de 2024

Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial de 2024 têm até 27 de dezembro deste ano para fazê-lo. Segundo o governo, 239.142 pessoas ainda não retiraram o benefício, que totaliza R$ 218,9 milhões.

Calendário de pagamento do abono salarial 2025

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

De acordo com estimativas do governo federal, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores serão contemplados, e o repasse total deverá alcançar R$ 30,7 bilhões.

