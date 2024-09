Vendaval derruba 4 torres de energia elétrica; 10 cidades no Nortão impactadas

Foto: Reprodução | Ventos fortes derrubaram, esta tarde, 4 torres de estrutura metálica em Santo Antônio do Leste (400 km de Cuiabá) e danificaram cabos da rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia elétrica, para 10 cidades na região Norte, dentre elas Sinop, Sorriso, Vera, Alta Floresta, Nova Monte Verde, Paranorte, Apiacas, Cotriguaçu, Juruena e Nova Bandeirantes.

A falta de energia durou, em média, até 10 minutos. Em seguida, foram feitas manobras no sistema para restabelecer o fornecimento.

Houve oscilação denegria em praticamente em todo o Estado. As equipes da concessionária fizeram manobras de rede para compensação através de outras áreas de energia. “Está descartado desligamento de energia para reconstrução das torres”, informou, há pouco, uma fonte de Só Notícias na Energisa.

“Não há desligamento de energia elétrica programado para as próximas horas. Podem ocorrer oscilações”, acrescentou a fonte.

Fonte: Redação Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/2024/08:07:22

