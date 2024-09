‘Verdadeira operação de guerra’, diz presidente do Ibama sobre incêndios

Presidente do IBAMA detalha atuação no Amazonas – (Foto:Antônio Mendes/ Portal AM1)

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, afirmou, na última quarta-feira (4/9) que a operação de combate aos incêndios florestais nos biomas Pantanal e Amazônia são “verdadeiras operações de guerra”.

Agostinho Mendonça destacou a atuação de três mil brigadistas, dez aeronaves alugadas pelo instituto e outras 17 cedidas por alguns órgãos, além da disponibilidade de recursos extraordinários enviados pelo governo federal para a ação dos brigadistas.

“É um período bastante crítico, nós temos aí, algumas regiões do país concentrando o maior número de focos, o estado campeão é Mato Grosso, mas a gente tem muitos focos ao longo de algumas estradas da Amazônia, como a BR-230 a transamazônica, o começo da 319, trechos da BR-163, interior de Rondônia, interior do Acre”, afirmou.

Decreto de proibição do fogo

Questionado sobre a funcionalidade do decreto de proibição do fogo, Mendonça afirmou que os decretos são estaduais e cada estado faz a sua regulamentação.

No amazonas, o governo estadual emitiu o decreto no dia 05 de julho com o intuito de minimizar as áreas atingidas pelas queimadas. O decreto é válido por 180 dias e proíbe o uso do fogo e técnicas de queimada controlada.

Neste ano a estiagem chegou ao estado com dois meses de antecedência e atinge mais de 77 mil pessoas.

No dia 28 de agosto, o governador Wilson Lima emitiu dois decretos devido à severa estiagem que atinge o Amazonas. O primeiro coloca os 62 municípios do estado em situação de emergência, enquanto o segundo declara emergência em saúde pública.

Questionado sobre o número de brigadistas que atuam nos estados e na Amazônia, Rodrigo Mendonça destacou que o trabalho não está centralizado no Ibama e no ICMBio, “nós temos milhares de bombeiros pelo Brasil inteiro submetidos pelos órgãos estaduais a gente tem brigadas nas fazendas, existem brigada na sociedade civil, muitos municípios também tem equipes próprias de combate a incêndio”.

Trabalho do Ibama na Amazônia

O IBAMA atua na Amazônia em duas frentes: fiscalização e combate ao fogo. No sul da Amazônia existem equipes do Ibama “percorrendo os municípios e fazendo altos de infração”, disse Mendonça. A autuação na região pode ser feita por meio de tecnologia, mas o instituto alerta sobre o cuidado no momento da abordagem.

“A gente sempre tem que ter muito cuidado quando se fala de fogo, porque as vezes a gente pode estar altuando a pessoa que faz o fogo intencionalmente na sua propriedade como também a pessoa que é vítima do fogo de um vizinho. Então normalmente a gente faz as perícias isso leva um certo tempo, no Pantanal mesmo as altuações dos primeiros incêndios estão saindo agora, após um longo período de investigação,” disse.

Com a criação das bases interfederativas, o governo federal propôs a atuação conjunta de estados com a União no combate ao fogo. Durante entrevista coletiva o presidente do Ibama destacou que já existem equipes atuando nas regiões escolhidas pelos estados: Porto Velho (RO) – Humaitá (AM); Novo Progresso (PA) e Apuí (AM).

“Nessa região o trabalho central vai ser feito Ibama, ICMBio com o apoio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e os estados.”

Fogo destrói fazenda em Novo Progresso-PA.

