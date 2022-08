Via Brasil divulga Programação Semanal de Obras na BR-163 e BR-230

Via Brasil BR-163 – Programação Semanal de Obras na BR-163 e BR-230

Concessionária divulga calendário de obras de melhoria de asfalto

VIA BRASIL BR-163 – PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE MELHORIA DE ASFALTO

1 de agosto de 2022 – A Via Brasil BR-163, empresa do grupo Conasa, informa a programação semanal de obras de melhoria de asfalto no trecho da BR-163 e BR-230 entre Sinop (MT) e os acessos aos portos em Miritituba (PA). A programação, divulgada às segundas-feiras, busca oferecer maior previsibilidade aos usuários. As obras, realizadas das 6h às 17h30, vão contribuir para melhoria do conforto e segurança dos motoristas.

BR-163 no Mato Grosso:

Terra Nova do Norte, entre o km 976 e km 1.019.

Matupá, entre o km, entre o km 1.038 e km 1.054.

Guarantã do Norte, entre o km 1.054 e km 1.074.

BR-163 no Pará:

Divisa com MT e Castelo dos Sonhos (Altamira), entre o km 21 e km 121.

Novo Progresso, entre o km 204 e km 222.

Trairão, entre o km 562 e 675

BR-230 no Pará:

Miritituba (Itaituba – PA), entre o km 1.101 e o km 1.123

Para execução das obras com segurança e no menor tempo possível, é necessário adoção do sistema pare-e-siga, pelo qual o tráfego é liberado de tempos em tempos, uma vez por sentido. Assim, é importante que os usuários programem suas viagens e saiam com mais antecedência. Também é fundamental respeitar a sinalização de obras e as instruções dos operadores do pare-e-siga.

A concessionária ressalta que tem se esforçado para reduzir ao máximo os reflexos sobre os motoristas. O modelo de trabalho adotado visa garantir mais agilidade, maior produtividade e segurança tanto aos usuários quanto aos colaboradores que atuam nas obras.

