“Vida e morte em diálogo — Ciência e Fé conversam sobre as dimensões da existência” é tema de debate em Fórum mundial

Nos próximos dias 19 e 20 de outubro de 2021, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, promovido pela Legião da Boa Vontade (LBV), reunirá, às 19h30, em formato on-line, representantes da Religião e da Ciência para debater o tema “Vida e morte em diálogo — Ciência e Fé conversam sobre as dimensões da existência”.

Com tradução simultânea para o inglês, o espanhol e a Libras, este importante espaço tem como um de seus objetivos “promover o intercâmbio entre o conhecimento científico e as várias tradições religiosas sobre o Espírito do ser humano” e, nesta edição, contará com a participação dos seguintes palestrantes:

Dia 19 de outubro (terça-feira)

Dr. Raymond Moody — Médico psiquiatra norte-americano e Ph.D. em Filosofia. Pioneiro na pesquisa de experiências de quase-morte (EQMs); Dra. Helané Wahbeh — Diretora de pesquisa do Instituto de Ciências Noéticas e professora assistente adjunta do Departamento de Neurologia da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados Unidos. Atual presidente da Parapsychological Association; Andréa de Jesus — Pregadora Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e Missionária de Desenvolvimento Apostolar; Prof. Dr. Ramon Moraes Penha — Professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Enfermagem e doutor em Ciências pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP); e Rodrigo Alvarez — Jornalista e escritor.

Dia 20 de outubro (quarta-feira)

Dr. Jim Tucker — Professor de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais na Universidade da Virgínia (EUA), onde deu continuidade ao trabalho de investigação do Dr. Ian Stevenson com crianças que relatam memórias de vidas anteriores e as lembranças pré-natais e do nascimento; Sandra Maciel — Psicóloga e doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). É integrante do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde (Nupes), na UFJF; Maria das Graças Nascimento — Coordenadora do Movimento Inter-religioso do Rio de Janeiro/RJ e integrante da Sociedade Teosófica; e Renato Prieto — Ator e diretor teatral. Um dos expoentes na dramaturgia brasileira, atuou em Nosso Lar, onde interpretou o protagonista da história, André Luiz. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo psicografado pelo médium brasileiro Chico Xavier (1910-2002).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas acessando o link: https://www.forumespiritoeciencia.org/inscricao/. Há a opção de certificado por um valor acessível, com o total de horas para contabilizar em atividades curriculares e universitárias.

O Fórum

Criado por Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, o Fórum Mundial Espírito e Ciência teve sua primeira edição realizada entre os dias 18 e 21 de outubro de 2000, no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o ParlaMundi da LBV, em Brasília/DF, debatendo o tema “Ciência e Fé na trilha do equilíbrio”. Reuniu inúmeros cientistas, religiosos, pesquisadores e estudiosos, do Brasil e do exterior, para apresentarem suas visões acerca do possível e necessário intercâmbio entre os campos do saber. Diante do sucesso e da grande repercussão alcançada por essa iniciativa, o Fórum tornou-se uma atividade permanente.Por:LBV

