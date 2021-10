Pagamento de R$ 100 do ‘Vale Gás’ encerra nesta sexta-feira, 15, no Pará; saiba o que fazer

(Foto:Reprodução) – Benefício é voltado a quase 100 mil famílias em situação de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único.

Encerra nesta sexta (15) o pagamento do valor de R$100 do programa de transferência de renda “Vale Gás” do governo do Pará.

Agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) em diferentes cidades do estado ficam abertas das 9h às 17h para o saque.

De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o objetivo é viabilizar a compra de botijões de 13 quilos para cerca de 98 famílias que se enquadram na faixa de extrema pobreza.

Quem tem direito?

Tem direito ao “Vale Gás” quem é inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O auxílio é pago em duas cotas de R$ 100. A data para a segunda parcela ainda não foi divulgada.

Cerca de 100 mil pessoas foram identificadas dentro dos critérios do programa e estão aptas a receber o benefício.

A lista das pessoas contempladas pelo programa é disponibilizada nos sites da Seaster e do Banpará.

Pagamento

O pagamento começou no final de setembro e houve registro de aglomerações em algumas agências Banpará, como em Altamira – veja no vídeo abaixo.

O “Vale Gás” e também o “Água Pará”” foram sancionados em setembro pelo governo.

Agências do Banpará ficaram cheias com procura pelo Vale Gás — Foto: Agência Pará/Reprodução

