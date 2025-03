VÍDEO – Cadela é apedrejada por moradores e tem rosto desfigurado no MT

Foto: Reprodução | Com a ajuda da protetora Michelle Scopel, da OPA-MT, a cadelinha foi socorrida e encaminhada a uma clínica veterinária, onde passa por tratamento.

Depois de ser abandonada, apedrejada por moradores e ter metade do rosto comido por larvas, uma cadelinha vira-lata luta para sobreviver. Com a ajuda da protetora Michelle Scopel, da Organização de Proteção Animal de Mato Grosso (OPA-MT), o animal foi socorrido e encaminhado a uma clínica veterinária. Por se tratar de uma situação crítica, Michelle pede doações para ajudar a custear o tratamento.

O animalzinho, que ainda não tem nome, foi visto vagando pelas ruas do bairro Paiaguás, em Várzea Grande, onde foi vítima de maus-tratos pelos moradores, que acionaram o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município. O CCZ recolheu a cadela e iria encaminhá-la para eutanásia, quando a protetora animal entrou em contato para resgatar a vira-lata.

“Eu entrei em contato com eles e, mesmo sem a ONG ter condições, resolvi dar um passo além do que eu podia, pois não poderia deixá-la morrer sem ao menos dar a chance de ter tentando”, afirmou Michelle.

Além do rosto completamente desfigurado por conta das larvas, que estavam comendo a cadela viva, o animal ainda está com sangramento na vulva, necessitando de um exame de ultrassonografia.

Por conta do medicamento aplicado, algumas larvas já saíram do rosto da cadelinha, mas outras ainda permanecem e devem sair aos poucos.

Diante da situação, que é gravíssima, a OPA-MT pede ajuda para custear o tratamento da cadela, que será longo e nenhum pouco fácil. Um boletim médico emitido pela primeira clínica veterinária onde o animal passou apontou que o prognóstico e a evolução do caso eram totalmente desfavoráveis.

Como o tratamento ainda está em andamento, Michelle ainda não recebeu o valor da fatura da clínica.

Como ajudar

Para ajudar a cadelinha a sobreviver, basta contribuir com qualquer valor. Todas as doações são bem-vindas e podem ser feitas pelas seguintes contas:

– PIX:

20.399.403/0001-62

– Banco Cora – 403

Organização de Proteção Animal de Mato Grosso

CNPJ: 20.399.403/0001-62

Ag: 0001 / Cc: 1372639-5

– PIC PAY: @opamt

– Banco do Brasil

CPF 893 314 271 15

Cc 17513-7

Ag 2128-8

Michelle Scopel

Para acompanhar o caso, basta acessar o perfil @opamt no Instagram clicando neste link.

