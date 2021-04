Vídeo: Caminhonete cai de balsa durante travessia no rio Xingu

(Foto: Divulgação) – Na manhã desta quarta-feira, 21, uma caminhonete caiu da Balsa na Gleba Assurini, no município de Altamira, região sudeste do Pará, o veículo que estava carregado de banana estava estacionado em frente ao portão de saída. O carro acabou se deslocando para frente, saiu da balsa e caiu no rio Xingu.

O motorista não estava dentro do veículo e ninguém se feriu. A balsa continuou o trajeto de travessia e está sendo providenciada a retirada do veículo do rio.

Fonte: Roma News

