Cariúcha. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Rival de Jojo Todynho se emocionou ao falar sobre duas primas que moram no estado, durante o Fofocalizando, do SBT.

Cariúcha se emocionou ao vivo, no Fofocalizando, do SBT, após revelar que não está conseguindo contato com duas primas que moram no Rio Grande do Sul, que sofre com as consequências dos temporais que atingiram a região nos últimos dias.

“Eu estou com duas primas desaparecidas, minha mãe é gaúcha, lá de Sarandi, minha família toda de parte de mãe […] tenho alguns parentes que estão sumidos. Minha irmã falou no WhatsApp que não acharam. Eu mandei ter calma porque [eles] estão sem rede, sem contato”, disse.

A rival de Jojo Todynho afirmou ainda que já conseguiu contato com algumas tias, mas que as primas continuam incomunicáveis.

“A gente está tentando nem pensar nisso, que estão desaparecidas, mas já tive contato com algumas tias minhas que são de outro bairro. Estamos torcendo aí que estejam em algum abrigo, porque estão sem energia”, finalizou.

Vídeo: Cariúcha revela ao vivo o desaparecimento de familiares no Rio Grande do Sul.

Vídeo: Cariúcha revela ao vivo o desaparecimento de familiares no Rio Grande do Sul.

Fonte: Rádio Tupy FM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/12:52:28

