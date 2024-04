Casal é flagrado fazendo sexo em piscina em condomínio, em Belém (Foto: Reprodução/X)

Ato foi registrado por outro morador do residencial. A administração do condomínio notificou o homem.

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de uma piscina de um condomínio no bairro Val de Cans, em Belém, da noite da última sexta-feira (19) para o sábado (20). O vídeo que circula pelas redes sociais mostra a mulher encostada na beira da piscina e o homem atrás dela, fazendo movimentos repetitivos.

O ato foi registrado por um morador do residencial, que se surpreende ao se deparar com a situação. “Meu Deus do céu. Mas rapaz, olha”, comenta o homem. Assista:

VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo em piscina de condomínio de luxo, em Belém.

Leia mais: https://t.co/8AUI5q9636 pic.twitter.com/Bvq7giqODv — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 24, 2024

Segundo a administração do residencial, o homem, que mora no local, já havia “sido advertido e multado 03 vezes no valor total de R$ 2.250,00”. Ainda conforme a direção do condomínio, o caso foi registrado na Delegacia da Marambaia para ser apurado. Uma Assembleia Geral com demais moradores do local foi convocada para tratar da situação e o comportamento inadequado do condômino em questão.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2024/10:12:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...