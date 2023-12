Vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini com homem cai na web

Na última quinta-feira (28), um vídeo íntimo supostamente de Reynaldo Gianecchini teria vazado na internet; O ator ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A internet pode parecer um lugar sem regras e muitos ainda discutem uma lei para regulamentar a web. A invasão de privacidade de celebridades é um dos principais pontos dessa discussão, especialmente os que são vítima de “Porn revenge”, que ocorre quando um vídeo ou fotos íntimas são publicadas como forma de “vingança”.

Na última quinta-feira (28), um vídeo íntimo que supostamente envolve o ator Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, viralizou nas redes sociais, provocando grande repercussão. Nas imagens, o artista estaria se masturbando em uma chamada de vídeo com outro homem. O nome de Gianecchini rapidamente apareceu na segunda posição entre os tópicos mais comentados no X (antigo Twitter) devido ao vazamento.

Até o momento, Gianecchini não se pronunciou oficialmente sobre a autenticidade do vídeo, deixando em aberto se as imagens são realmente dele ou se foram manipuladas por meio de Inteligência Artificial. Já o outro homem que aparece na filmagem alegou que teve o celular hackeado: “Ninguém permitiu vocês hackear o celular e pegar coisas que não são de vocês e expor na mídia. Deixem as pessoas em paz, se vocês não transam, deixem as pessoas fazerem. Parem de cuidar da vida dos outros”, disse em um comunicado.

Vale ressaltar que a divulgação e transmissão não autorizada de conteúdo sexual, nudez ou pornografia são crimes passíveis de penalidades, de acordo com o artigo 218-C do Código Penal, com pena de reclusão de um a cinco anos, lei conhecida com o nome de outra atriz: Carolina Dieckmann.

Famoso também por sua postura discreta em relação à vida pessoal, Gianecchini, apenas em 2020, assumiu publicamente ser “pansexual”, termo que descreve a atração sem limitações específicas de gênero ou orientação sexual. Na ocasião, o ator esclareceu que não se identifica como homossexual, afirmando: “Dizem que sou gay, mas não me considero assim. Eu me considero tudo ao mesmo tempo. Se existir uma palavra para mim, então é ‘pan’ (pansexual), porque ‘pan’ é tudo”.

A reação nas redes sociais foi mista, com a maioria dos internautas criticando a exposição do vídeo atribuído ao ator e manifestando apoio a Gianecchini. Algumas postagens enfatizaram a irresponsabilidade da divulgação e mencionaram as possíveis consequências legais para quem compartilhou as imagens sem consentimento.

Em sua última publicação no Instagram, Gianecchini recebeu mensagens de apoio de celebridades como Lucas Lima e Beth Goulart, que, embora não tenham abordado diretamente o incidente, expressaram solidariedade ao ator por meio de emojis de coração.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2023/12:14:23

