Virginia, Zé Felipe e as filhas Maria Alice e Maria Flor — Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora e o cantor compartilharam a novidade em suas redes sociais

Virginia Fonseca, de 24 anos, e Zé Felipe, 25, compartilharam uma notícia animadora na noite desta terça-feira (20). O casal, que revelou recentemente que espera um bebê, divulgou hoje durante um chá revelação que trarão um menino ao mundo, chamado José Leonardo, em homenagem ao pai e ao avô.

O casal escolheu a fazenda Talismã, imóvel do sogro e cantor Leonardo, que fica localizada em Jussara (GO), para realizar o evento de revelação do sexo do bebê, e foi transmitido ao vivo pelo Instagram da influenciadora, conta na qual acumula mais de 45 milhões de seguidores.

Momentos antes do anúncio, o casal juntamente com amigos e familiares estiveram reunidos para a realização de uma missa, na presença de um padre. O momento foi acompanhado por mais de 1 milhão de internautas. MC Daniel foi um dos artistas que estavam de olho na transmissão e comentou: “Vem moleque”.

A influenciadora digital e empresária já é mãe de duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, de 2 e 1 ano, respectivamente, que são frutos de seu casamento com o cantor.

“Hoje descobrimos juntos, eu, Zé, nossas filhas e todos vocês, se é José ou Maria”, anunciou Virginia. Ela ainda comentou: “Escolhemos o melhor lugar do mundo para essa revelação e decidimos fazer uma live para vocês descobrirem juntos conosco”, disse ela mais cedo.

É menino! Virginia Fonseca e Zé Felipe revelam sexo do bebê, veja vídeo.

Leia mais: https://t.co/acrfN8vGsU pic.twitter.com/DpMywXc273 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 20, 2024

