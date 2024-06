VÍDEO: Jovem desaparece em praia após ser arrastada por fortes ondas

Casal é arrastado pelo mar enquanto caminhava em praia na Rússia (Foto/Reprodução/Redes sociais)

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram momento em que a jovem some na água.

Uma jovem de 20 anos desapareceu após ser arrastada por fortes ondas de uma praia em Sochi, na Rússia, no último domingo (16). Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que a jovem aproveitava a faixa de areia com o namorado, da mesma idade, até que são derrubados pela força da água.

Ele consegue voltar a superfície, mas ela desaparece em seguida. O rapaz ainda tenta procurar pela namorada na água, mas não tem êxito.

Segundo a mídia local, trata-se de um casal de turistas de Lipetsk, hospedado em um resort. Apesar dos esforços, as equipes de resgate ainda não localizaram a jovem. A identidade dos dois não foi revelada.

As equipes de resgate expandiram as buscas da praia de Rivera até o microdistrito de Mamayka, mas sem sucesso.

