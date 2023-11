Fronteira de Rafah com Egito é aberta para saída de estrangeiros de Gaza

Até o momento, 34 brasileiros e seus familiares pediram auxílio para deixar a Faixa de Gaza. (Foto:FATIMA SHBAIR/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO).

Alguns estrangeiros foram autorizados a sair da Faixa de Gaza após acordo entre Israel, Egito e Hamas, mediado pelo Catar. Brasileiros estão fora da primeira lista de cidadãos liberados.

Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, a fronteira da cidade de Rafah com o Egito foi aberta para a saída de alguns estrangeiros da Faixa de Gaza. A primeira lista de pessoas autorizadas a deixar a área de conflito tem quase 500 nomes, mas nenhum brasileiro está na relação, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.

Entre os nomes liberados estão nacionais da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. Também foi liberada a passagem para alguns integrantes da Cruz Vermelha e de algumas ONGs.

“Eu acredito que o Governo Federal não está fazendo o esforço para retirar os brasileiros daqui”, declarou Hasan Habbee, um dos brasileiros na Faixa de Gaza, preocupado com a situação.

De acordo com Alessandro Candeas, o governo brasileiro está ciente do desespero das famílias e trabalha pela liberação dos cidadãos do país. Ele observa que haverá outras listas.

No total, 34 brasileiros e seus familiares pediram auxílio para deixar a Faixa de Gaza.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/08:34:54

