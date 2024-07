VÍDEO: Menino com paralisia cerebral emociona a web com apresentação adaptada em festa junina

Enzo Amorim, de 5 anos, tem paralisia cerebral e precisa de andador para ajudar em sua locomoção. (Foto: Reprodução/Instagram)

Enzo Amorim, de 5 anos, dançou com um andador ao lado de seus colegas em uma apresentação escolar e vídeo viralizou nas redes sociais.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias emocionou a web. Nas imagens, o pequeno Enzo Amorim, de 5 anos, encanta a todos com sua desenvoltura, alegria e gingado durante uma apresentação escolar da festa junina. O menino, que tem paralisia cerebral e necessita de um andador para se locomover, não se deixou limitar por sua condição e esbanjou carisma na performance.

O vídeo, publicado por Josi Amorim, mãe de Enzo, há um mês, já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações e milhares de comentários. Professores e alunos montaram uma coreografia inclusiva e adaptada para que o menino pudesse participar também.

A comoção com a história do menino foi tão grande que chegou até mesmo no apresentador Luciano Huck, que compartilhou o vídeo em seu perfil. “Vi esse vídeo e fiquei encantado com o Enzo. Ele dançou bem demais na apresentação e só reforça o quanto a inclusão é necessária. Parabéns aos professores, à escola, aos coleguinhas e aos pais das crianças que vibraram e curtiram junto. Virei seu fã, Enzo! Dance muito por aí”, escreveu ele.

“Apresentação mais linda de todas! Minha filhota é o parzinho desse príncipe dançarino encantador”, comentou a mãe de uma coleguinha. “Exemplo de força. Uma criança muito forte e determinada, além de um príncipe. Parabéns, Enzo”, disse outra. “Caiu um cisco aqui”, admitiu outra emocionada. “Inclusão de verdade é isso! Deixaram o meu dia muito mais feliz”, comentou uma quarta.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/11:29:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...