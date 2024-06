Vídeo mostra garota de programa sendo baleada e morta por caseiro em MS; ela lutou contra caseiro por 2 minutos em fazenda

Garota de programa lutou contra caseiro por 2 minutos em fazenda de São Gabriel | Foto: Reprodução

Caso aconteceu no interior do Mato Grosso do Sul. Homem contratou duas jovens para o serviço e matou uma delas após uma discussão.

O caseiro de uma fazenda em São Gabriel do Oeste, no interior do Mato Grosso do Sul , foi preso após assassinar uma garota de programa e tentar matar a amiga dela no último domingo (23).

Segundo informações da Polícia Civil, Eurípedes Ferreira de Andrade, de 61 anos, havia contratado Jennifer Gimenes Morgenrotti, 22, e Franciele Franco da Silva, de 27 anos, para um programa no valor de mil reais.

Após uma discussão, as mulheres tentaram fugir do local. Durante a tentativa de fuga, Franciele entrou em luta corporal com Andrade, que estava armado com uma espingarda calibre 22.

Ele atirou nas duas durante o confronto — Jennifer foi atingida na nuca e morreu na hora, enquanto Franciele foi atingida no rosto e se fingiu de morta para escapar.

Um vídeo mostra o momento do conflito e o desespero das duas jovens enquanto tentavam escapar do homem.

Assista:

Atenção, imagens fortes!

Após assassinar Jennifer, Andrade colocou o corpo dela em uma carriola e o desovou em uma área próxima a uma cachoeira na propriedade. Enquanto isso, Franciele fugiu e foi pedir socorro em uma fazenda vizinha.

Quando voltou e percebeu que a outra vítima havia escapado, o idoso ligou para o genro e confessou o crime. Ele tentou se esconder da polícia, mas foi encontrado em uma propriedade a 50 km do local do crime e preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (24).

Investigação

De acordo com informações da Polícia Civil, Andrade tem uma filha de dois anos com Franciele. A cobrança de uma pensão teria sido o estopim para a discussão.

Ainda no domingo, a sobrevivente foi internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. Não há mais atualizações sobre o seu estado de saúde.

Segundo informações do jornal Idest, o caseiro responderá pelos crimes de feminicídio, tentativa de feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e até violência doméstica.

Fonte: Ultimo Segundo IG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/08:29:43

