Vídeo: operação Alquimia da Polícia Federal fecha garimpos ilegais no Pará

Foto: Divulgação: PF | Prejuízo com extração ilegal de ouro pode chegar a R$ 800 mi.

A Polícia Federal deflagrou a operação Alquimia, na manhã desta quinta-feira (24/4), contra garimpos ilegais de ouro na região rural do município de Rio Maria.

Durante a operação, foram apreendidas 12 retroescavadeiras utilizadas na lavra irregular, dois quilos de mercúrio e duas caminhonetes. Os impactos socioambientais, somados ao valor estimado do minério retirado representam um prejuízo potencial de até R$ 800 milhões.

Foram constatados dois pontos de garimpos ativos na extração de ouro, ambos próximos à Rodovia BR 155, entre os municípios de Rio Maria e Xinguara, no sul do Pará. A extensão da área degradada pela atividade minerária ilegal corresponde a aproximadamente 240 campos de futebol. As investigações apontam que, nesse local, podem ter sido extraídos de forma clandestina cerca de 440 quilos de ouro.

As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos na exploração das áreas bem como os compradores do minério extraído ilegalmente.

A operação recebeu o nome de Alquimia porque as investigações tiveram início para apurar um garimpo de cobre, e evoluiu para a descoberta de grande área degradada por garimpos de ouro. Os alquimistas acreditavam que era possível transformar em ouro metais comuns, como o cobre.

Fonte: Comunicação Social da PF/PA / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/09:10:21

