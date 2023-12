VÍDEO: PF apreende mais de 230 quilos de skunk enterrados em sítio no Pará

Droga estava em tóneis enterrados e sob galhos. Vídeo mostra esconderijo.

A Polícia Federal aprerendeu 235quilos de skunk em Santa Izabel do Pará, nordeste do estado. A droga estava escondida dentro de tóneis enterrados em um sítio.

A origem da droga é investigada, mas a suspeita é que seja da Colômbia ou Peru, segundo a PF.

ASSISTA VÍDEO AQUI.

A apreensão foi divulgada neste sábado (2). Os agentes federais chegaram ao local na sexta-feira (1º) após investigações.

Ao identificar o esconderijo da droga, “a equipe policial prosseguiu durante cerca de três horas para desenterrar o resto do skunk, que estava em tonéis no sítio” – veja no vídeo acima.

Quatro suspeitos que estavam no local, quando a polícia chegou, fugiram para o mato e não foram encontrados. A droga e o veículo apreendido foram levados à sede da Superintendência Regional da Policia Federal em Belém.

“Caso seja confirmada a participação do dono do sítio no crime, a Justiça poderá dar sequestro patrimonial do imóvel. O inquérito aberto busca identificar os responsáveis pela droga”, informou a PF.

Fonte: Por g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/21:05:19

