Três agências foram metralhadas por bando fortemente armado e reféns foram levados na fuga

(Foto:Reprodução / Whatsapp) – Bando de 20 criminosos rouba dois bancos, faz reféns e aterroriza Acará

Três pessoas foram levadas na fuga: entre elas estava um sargento da reserva

Criminosos atacaram três agências bancárias e assaltaram duas delas no município de Acará, nordeste do Estado, durante a madrugada deste sábado (03). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu às 2h30 e 20 homens estão envolvidos na ação criminosa. Veja imagens das agências atacadas:

“Armados e em dois carros, tipo caminhonete, eles fugiram após o roubo pela rodovia PA-252, em direção a Concórdia do Pará” informa nota oficial do órgão, ao detalhar que na fuga eles levaram três pessoas reféns, entre eles o segurança de uma das agências e um sargento da reserva da PM. Todos já foram liberados sem ferimentos.

Ação criminosa aterrorizou cidade

Fortemente armados, os criminosos chegaram nas agências bancárias, que ficam no mesmo perímetro, já atirando. Disparos de fuzis AK 47 e 556 foram efetuados, segundo a PM, que ainda não tem informações sobre quantia levada. Não há também confirmação, até o momento, se os assaltantes usaram explosivos para entrar nos locais.

O assalto, segundo a PM, aconteceu na modalidade ‘vapor’, quando bandidos fortemente armados rendem as pessoas da agência e, após roubar o dinheiro, fogem do local rapidamente.

Agência do Banco do Brasil foi só metralhada: fechada após outros assaltos (via redes sociais)

Reféns foram levados na fuga

Viaturas do 31º Batalhão, com sede em Abaetetuba, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe), seguem nas buscas pelos suspeitos, que fugiram em direção a Concórdia do Pará até a balsa, onde uma caminhonete já os aguardava para dar apoio. Durante a fuga, todos os reféns foram liberados.

Os suspeitos ainda não foram identificados, mas policiais civis e militares já foram enviados para Acará para reforçar as buscas, que persistem na região.

Por:AMZ /Tainá Cavalcante

