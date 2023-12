Belém é a 2ª capital com mais casos de HIV no Brasil: saiba onde fazer teste de IST/Aids

Campanha promove testes rápidos gratuitos na Praça da República neste domingo, 3.

A cidade de Belém é a segunda capital do Brasil em número de pessoas vivendo com HIV/Aids, ficando atrás apenas de Porto Alegre (RS), de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, a campanha “Dezembro Vermelho” promove testes rápidos de IST/Aids neste domingo (3), entre às 09 e 14h, ao lado do Theatro da Paz.

Em parceria com a ONG Arte Pela Vida, a ação fornece testes rápidos, prontos em 20 minutos, e toda uma estrutura de acolhimento.

“Nosso objetivo é promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico e vincular o portador do HIV à referência, além de ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico”, explica Andréa Miranda , coordenadora estadual de IST/Aids da Sespa.

Na ocasião, haverá serviços de testagem de HIV e Sífilis, vacinas contra a Influenza e Hepatite B, triagem de Enfermagem, com aferição de pressão arterial e glicemia, e consultas médicas.

HIV/Aids no Pará

O Pará é o terceiro do país em casos de HIV: os casos somaram 3.620 ocorrências em 2022, seguidos por mais 2.842 casos este ano, até o momento.

Em relação aos casos de Aids no Pará, ou seja, quando o indivíduo portador do vírus HIV manifesta a doença, observa-se que, em 2022, foram 872 ocorrências, seguidas por mais 622 casos este ano, até 31 de outubro.

Em ambas as situações, a faixa etária com mais casos apresentados corresponde entre 20 e 34 anos, seguida por 35 a 49 anos.

Em 2022, 727 pessoas morreram no Pará em decorrência de complicações por Aids.

Locais para teste gratuito

A Sespa disponibiliza, em Belém, a Unidade de Referência Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe), para pacientes de todo o Estado vivendo com HIV/Aids ou pessoas que sofreram uma possível exposição ao vírus e precisam confirmar se estão infectadas.

Outros canais de apoio são oferecidos pelas prefeituras, como os 78 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e 38 Serviços de Atenção Especializada (SAEs). Neles, a população em geral pode realizar o teste rápido diagnóstico para o HIV, gratuito e sigiloso, e receber as devidas orientações para prevenir a doença ou iniciar o mais precoce possível o tratamento naqueles que apresentaram testes reagentes pela rede especializada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço: A ação da Sespa pela campanha “Dezembro Vermelho” prossegue neste domingo, 03, entre às 09 e 14h, ao lado do Teatro da Paz. Haverá serviços de testagem de HIV e Sífilis, vacinas contra a Influenza e Hepatite B, triagem de Enfermagem, com aferição de pressão arterial e glicemia, e consultas médicas.

