VÍDEO: Vendedora é vítima de tentativa de estupro dentro de loja de colchões na Zona Sul de SP

Caso aconteceu no sábado (18), por volta das 18h40, pouco antes do fechamento da loja. Segundo a SSP, os investigadores do 99º DP já identificaram o agressor e trabalham para localizá-lo.

Uma vendedora de uma loja de colchões de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, foi vítima de uma tentativa de estupro dentro da loja onde trabalhava.

O caso aconteceu no sábado (18), por volta das 18h40, pouco antes do fechamento do estabelecimento. Câmeras de segurança do local registraram o momento que um homem entra no local interessando na compra de um colchão e ataca a vendedora por trás.

A vítima e o estuprador entram em luta corporal. O criminoso arrastou a mulher para dentro do banheiro da loja, mas ela reagiu às tentativas de imobilização e gritou o tempo todo.

Ao não conseguir imobilizar a mulher, o criminoso ainda tentou roubar o celular dela antes de fugir, mas ela conseguiu pegar o aparelho de volta.

Após a tentativa de violência e roubo frustrada, o estuprador foge correndo pela porta da frente da loja, sem que ninguém aparecesse para ajudar a vítima.

O caso está sendo investigado pelo 99º Distrito Policial, no bairro Campo Grande. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os investigadores do DP já identificaram o agressor e trabalham para localizá-lo o quanto antes.

A polícia também investiga se o criminoso é o mesmo que aparece roubando outras mulheres em outros estabelecimentos comerciais da Zona Sul.

Outras vítimas do mesmo agressor já foram localizadas pelos policiais, segundo a pasta da Segurança Pública.

O que diz a empresa

O g1 procurou a Castor Colchões para saber a situação da vendedora e a empresa disse que a loja onde aconteceu o episódio “não é uma loja própria do Grupo Castor, mas sim uma loja independente de cliente/terceiro, que revende produtos nossos e de outros fornecedores”.

A empresa, entretanto, se solidarizou com a vendedora que foi vítima da tentativa de estupro e disse que “se coloca à disposição para auxiliar na apuração e esclarecimento dos fatos”.

“A Castor repudia e combate toda e qualquer forma de violência contra as mulheres e já está em contato com o cliente e a vítima, oferecendo o apoio necessário”, disse a empresa.

Íntegra da nota do Grupo Castor

“Cumpre primeiramente informar que a loja situada na zona sul da cidade de São Paulo/SP, onde ocorreu o triste episódio, não é uma loja do Grupo Castor, mas sim uma loja independente de cliente/terceiro, que revende produtos nossos e de outros fornecedores. Todo o Grupo Castor se solidariza com a vendedora que foi vítima da tentativa de estupro no interior da referida loja e se coloca à disposição para auxiliar na apuração e esclarecimento dos fatos. A Castor repudia e combate toda e qualquer forma de violência contra as mulheres e já está em contato com o cliente e a vítima, oferecendo o apoio necessário”.

