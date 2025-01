Websérie revela os bastidores de operação para garantir abastecimento durante vazante histórica; Vídeo

Em três episódios, a produção mostra as etapas da estratégia montada pelas empresas do Grupo Atem para não deixar faltar combustível em cidades da região Norte

O Grupo Atem, com 29 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras, e está presente em 13 estados do Brasil. A Atem Distribuidora atende a cerca de 400 postos bandeirados, possui 17 bases de distribuição e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

O CEO do Grupo Atem, Fernando Aguiar, afirma que vencer os desafios impostos pela vazante recorde não se trata de um objetivo comercial, mas um compromisso social que o grupo tem com sua origem, no interior do Amazonas.

As operações realizadas pelo Grupo Atem na Operação Vazante servem de modelo para outras partes do mundo, segundo o Capitão dos Portos, CMG André Carvalhaes, da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. “O ship-to-ship, navio para navio, é mais consolidado, mas o navio para balsa não. Nós, os amazônidas, aqui na região amazônica, somos vanguarda, dizendo para o mundo que a gente tem inovação, que a gente é criativo, que a gente sabe solucionar problemas a partir de uma coisa que não existe”, diz o capitão, em um dos episódios.

O terceiro e último episódio, que será publicado na sexta-feira (10), mostra o plano para levar combustível ao Médio Solimões, onde tanto as chuvas quanto a ausência delas desafiaram as equipes.

O segundo episódio, que será lançado nesta quinta-feira (9), mostra a fase de distribuição do combustível às cidades mais distantes, muitas delas isoladas pela via fluvial. E a luta contra o tempo para manter os estoques das 95 usinas termelétricas que levam energia para dezenas de comunidades isoladas do Sistema Interligado Nacional.

O primeiro episódio revela as operações ship-to-barge em Itacoatiara. Impedidos pela seca dos rios de navegar até a Refinaria da Amazônia (Ream), em Manaus, principal fornecedor para as distribuidoras de combustível que atuam na Região Norte, os navios carregados de derivados de petróleo transferem a carga para balsas, que navegam em águas mais rasas, e fazem esse trajeto até Manaus ininterruptamente desde setembro, quando a Operação Vazante 2024 foi iniciada. Para descarregar cada navio são necessárias, em média, oito balsas, que chegam e partem em um sincronismo perfeito.

O protagonismo e o pioneirismo do Grupo Atem no desenvolvimento de uma estratégia que se provou essencial para garantir o abastecimento de centenas de municípios da Região Norte com derivados de petróleo durante a maior vazante em mais de um século na Amazônia são o pano de fundo da websérie “Operação Vazante 2024”, que mostra os bastidores da operação montada para não deixar faltar combustível nos postos e nas 95 termelétricas que geram energia para milhões de pessoas.

