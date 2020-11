Adolescente suspeito de matar mototaxista não credenciado se entrega à polícia em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, as investigações sobre o caso continuam. Testemunhas ainda serão ouvidas e objetos do menor que foram apreendidos serão periciados, como a mochila e um punhal. A moto não foi encontrada.

O delegado que preside o inquérito, William Richer vai informar à justiça sobre a apreensão do menor que, informalmente, já havia assumido a autoria do ato infracional análago ao crime de latrocínio.

Depois de muitas buscas, fugas e até agressão ao próprio advogado, o adolescente de 15 anos suspeito de matar um mototaxista não credenciado, finalmente se entregou à polícia no domingo (8) em Santarém, oeste do Pará. O corpo da vítima foiencontrado dia 4, em Belterra.

O adolescente foi apresentado com um advogado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil no domingo (8).

