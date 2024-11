Enfermeira é ferida com golpe de facão na cabeça, em Terra Indígena no Pará

Enfermeira foi socorrida e liberada após atendiemento médico. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Uma enfermeira ficou ferida após ser atingida com um golpe de facão na cabeça, dentro da Terra Indígena (T.I.) Parakanã, que fica em Novo Repartimento, no sudoeste do Pará.

O caso foi registrado neste último final de semana. De acordo com pessoas que estavam no local, a enfermeira estava trabalhando, quando sofreu a agressão de uma mulher que mora na comunidade.

O motivo e as circunstâncias do ataque são investigadas pela Polícia Civil (PC). Em nota, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena, disse que a vítima recebeu atendimento médico, passou por exames e foi liberada. Além disso, ela foi afastada das atividades.

De acordo com o Ministério, a equipe que atua na área da saúde no local foi temporariamente retirada da aldeia e segue realizando atendimentos em outra parte da região. O órgão disse que a paciente indígena receberá acompanhamento psicológico e que o caso é monitorado.

Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Novo Repartimento, como pontuou a Polícia Civil (PC).

