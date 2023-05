16 de maio data em que é celebrado o dia do Gari

Uma data tão importante, que faz uma referência justíssima a quem cuida tão bem do ambiente público onde as pessoas circulam

Anualmente, em 16 de maio em todo o território brasileiro, é comemorado o “Dia do Gari”, uma das profissões mais importantes do setor público, pois é a responsável por manter ambientes limpos e sem falar da contribuição gigantesca com o meio ambiente em todos os sentidos.

No município de Novo Progresso, esses profissionais agem em diversas frentes de trabalho, bem como a capina, roçagem, remoção de entulhos, desobstrução dos sistemas de drenagem , coleta de lixo urbano e rural e o mais visto diariamente a varrição pelas ruas da cidade, faça sol ou faça chuva esses guerreiros sempre estão na ativa para assim proporcionar um ambiente mais adequado.

No Brasil, o termo Gari surgiu como uma forma de homenagear Pedro Aleixo Gary, um Francês que na década de 70, mais precisamente em 1976 ficou conhecido como o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, e não demorou muito para que as demais capitais e cidades brasileiras adotassem esse nome para a profissão.

Apesar de na maioria das vezes, a profissão ser desvalorizada, fica em destaque que é através dela que os cidadãos podem circular em lugares mais bem agradáveis, por isso também é preciso da colaboração de todos e sempre se conscientizar que lugar de lixo é na lixeira e não fora dela.

Deixamos aqui uma mensagem especial a todos os profissionais Garis: “Parabéns aos profissionais que com sol ou com chuva, cuidam para que nossa cidade fique ainda mais limpa e bonita. Feliz dia do Gari”

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2023/17:13:53

