Oportunidade Única Limpe seu CPF ou CNPJ agora

NOME LIMPO JÁ – SEM RESTRIÇÕES NO CPF E CNPJ.

Tenha seu nome limpo antes de quitar suas dívidas.

Empresa ACELERAR CRED fundada em Campo Grande/MS mudou-se para Novo Progresso-Pará em dezembro de 2022. Deste então tem ajudado inúmeras pessoas e empresas a recuperarem seu poder de compra. O que era para ser uma viagem de final de ano para os proprietários acabou virando uma grande Oportunidade. Pois tudo começou com anúncios em grupos de WhatsApp (93) 98119 3363 aqui em Novo Progresso, várias pessoas começaram a chamar para entender sobre essa oportunidade de LIMPAR O NOME E RESTAURAR O SCORE SEM PAGAR A DÍVIDA.

Isso mesmo a dívida continua com seu fornecedor, só que o fornecedor não pode expor seus clientes. Os primeiros clientes vieram de forma online, antes mesmo do escritório físico. O escritório físico (Rua das acácias 763, Novo Progresso – Pará em frente a Tec Cell Celular) foi inaugurado em 18.01.2023 com CNPJ genuinamente progressense e mais de 250 pessoas nesse curto período já tiveram seu crédito restaurado e de várias cidades próximas (Itaituba, Moraes, castelo dos sonhos…). Algumas pessoas questionam o porquê de decidirmos nos mudar para uma cidade pequena, invisto de onde éramos, e a resposta é simples, lá em cada esquina tem uma empresa desse segmento e aqui no Pará somos a primeira empresa. Além dos ganhos, temos a oportunidade de ajudar pessoas que jamais imaginaram que essa oportunidade existia e também achavam impossível ter seu nome limpo novamente, e também meu pai mora aqui há mais de 10 anos, disse a proprietária Sra. Nayara Mendes. Essa oportunidade ajuda também pessoas, com MULTAS AMBIENTAIS MILIONÁRIAS, a recuperar seu poder de compra.

Vale lembrar e frisar que NÃO PAGAMOS A DÍVIDA DO CLIENTE, LIMPAMOS O CPF/CNPJ E RESTAURAMOS O SCORE ATRAVÉS DE UMA LIMINAR, BASEADA NO ART 42 DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE A DÍVIDA DO CLIENTE NÃO PODE FICAR EXPOSTA IMPEDINDO O MESMO DE CONSEGUIR ALGUM CRÉDITO EM OUTRO LUGAR OU RECEBER ALGUM TIPO DE AMEÇA (COBRANÇAS).

Acesse nossa página no Instagram clique AQUI

Esse procedimento é uma ação judicial já julgada e transitada, ou seja, causa ganha. E que fique claro você não estará entrando contra nenhuma empresa, fique tranquilo. Esse procedimento é totalmente legal, e não corre o risco de dar errado, todas as pessoas que dão entrada ficam com o nome limpo, o que diferencia um cliente do outro e o prazo para entrega, teve pessoas que tiveram o nome totalmente limpo e score restaurado em 6 dias úteis. ENTÃO, VOCÊ LEITOR QUE DESEJA TER SEU NOME LIMPO AGORA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO WHATSAPP OU VÁ ATÉ O ESCRITÓRIO (Rua das acácias 763). Nossa equipe de reportagem já fez o teste e comprovou que realmente funciona.

Promoção: Os primeiros 50 que comentar que encontrou o anúncio no Jornal Folha do Progresso e/ou nas redes sociais do Jornal pagará pelo serviço apenas o valor de R$ 1,500 (mil quinhentos reais) com dívidas até R$ 50 mil.

Endereço- O escritório físico (Rua das acácias 763, Novo Progresso – Pará em frente a Tec Cell Celular) Fone para contato: WhatsApp (93) 98119 3363

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/2023/06:47:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...