17 cabeças de gado são atropeladas por caminhão em MT

A maioria dos animais morreu ainda no local do acidente.

Animais morreram após serem atropelados por caminhão — Foto: Agência da Notícia

Dezessete cabeças de gado foram atropeladas por um caminhão no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá, nessa terça-feira (16). A maioria dos animais morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Civil informou que ouviu o motorista. Ele afirmou que transitava pela MT-437 quando se deparou com um rebanho de bovinos no meio da pista.

No momento do acidente estava chovendo e o motorista disse que perdeu visibilidade e não conseguiu desviar ou frear o veículo a tempo.

O motorista não ficou ferido e foi liberado, em seguida. Parte do caminhão ficou destruída.

A Polícia Civil informou que investiga o acidente.

Por G1 MT

17/02/2021 19h17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...