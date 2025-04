g1.globo.com

Homem mata mulher e enteada a facadas no RS, diz polícia; menina de 9 anos pulou de sacada para fugir

Um homem de 49 anos matou a companheira e a enteada a facadas nesta segunda-feira (21) em Ronda Alta, na Região Norte do RS, de acordo com a polícia. Depois do crime, o suspeito tirou a própria vida, segundo a investigação.

As vítimas foram identificadas como Leobaldina Rocha Lyrio, 41 anos, e a filha dela, Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves, de 14 anos. O homem é Juliano Henn.

Os corpos estavam dentro do apartamento onde a família morava. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio.

Menina teria presenciado agressões

Conforme a polícia, uma outra filha de Leobaldina, uma criança de 9 anos, teria presenciado o crime e pulou da sacada do primeiro andar do prédio para fugir do padrasto. A menina não se feriu na queda e está em segurança na casa de amigos da família.

A criança teria relatado aos policiais que o casal começou a discutir, e Diênifer foi atingida por golpes de faca ao tentar defender a mãe. Segundo a Brigada Militar (BM), não havia registro e histórico de violência entre o casal.

Leobaldina e Juliano moravam no local desde dezembro de 2024 e estavam juntos há pelo menos um ano. Vizinhos ouvidos pela RBS TV se disseram surpresos com o crime.

Denuncie violência doméstica

Se a ocorrência estiver em andamento, a vítima de violência ou qualquer pessoa deve ligar para o 190, o número da Brigada Militar.

Se a violência já aconteceu, a vítima deve ir na Delegacia da Mulher ou em qualquer delegacia para fazer o boletim de ocorrência e pedir medidas protetivas (localize uma delegacia aqui). Também é possível registrar uma ocorrência e pedir medida protetiva pela Delegacia Online.

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas pelo 180. A Defensoria Pública atende pelo telefone 0800-644-5556 e dá orientações sobre direitos e consulta a advogados.

