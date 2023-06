27 imóveis da Eletronorte em Marabá vão a leilão no dia 26 deste mês

Os 27 imóveis disponibilizados pela Eletronorte serão leiloados no dia 26 deste mês de junho/ Foto: Divulgação

É possível encontrar terreno de 450 metros quadrados com lance mínimo de R$ 135 mil

Investidores e demais interessados em comprar imóveis para morar ou investir, preparem-se para uma grande oportunidade nas próximas semanas. No dia 26 de junho, a partir das 10 horas da manhã, ocorrerá o leilão de 27 imóveis (terrenos e casas, que pertencem à empresa Eletronorte e que estão localizados nas Folhas 17 e 32, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá).

Já aberto para lances na modalidade online através do site da FlexLeilões, qualquer pessoa – física ou jurídica – pode participar, basta atender às exigências contidas no edital, que também está no site.

Segundo José Luiz Pereira Vizeu, leiloeiro público da FlexLeilões, são 11 terrenos e 16 casas nas Folha 17 e 32, que podem ser financiados pelo banco a escolha do cliente.

Os lances já podem ser realizados e o valor mínimo disponibilizado em terrenos de 450 metros quadrados, localizados na Folha 17, por exemplo, é de R$ 135 mil. Já nas residências, o valor mínimo é de R$ 210.670,00. Um valor bem atrativo, haja vista a localização privilegiada e o tamanho dos terrenos.

“Todos os imóveis estão desocupados e é possível realizar um agendamento prévio para quem tiver interesse em conhecer, antes de efetuar o lance no leilão”, explica o leiloeiro, ressaltando que os imóveis serão vendidos no estado de conservação em que se encontram.

José Luiz explica ainda que o arrematante deverá efetuar o pagamento da quantia correspondente a 5% do valor do lance vencedor como sinal no ato da arrematação, assim como outros 5% referente à comissão do leiloeiro. Caso o arrematante escolha a opção de pagamento à vista, ele terá até 10 dias úteis para o repasse do restante do valor. Por sua vez, se a forma de pagamento for através de financiamento bancário, o arrematante terá um prazo de até 60 dias corridos para concluir o repasse. “O ideal é que antes de dar o lance no leilão, o interessado procure uma instituição financeira para a pré-aprovação do financiamento”, ressalta José Luiz.

Os interessados em ofertar lances em algum dos imóveis disponíveis devem efetuar o cadastro no site oficial da FlexLeilões, com preenchimento de todos os dados requisitados e envio dos documentos com antecedência de 24 horas antes do horário do leilão. Os imóveis já têm Matrícula disponível no site, caso o interessado queira antecipar a análise de crédito com o banco de sua preferência.

Para agendar a visita aos imóveis, basta entrar em contato pelos telefones (61) 4063-8301 ou (61) 99625-0219. Para se cadastrar e ter acesso ao edital, o interessado pode clicar no link oficial a seguir: https://www.flexleiloes.com.br/lotes/2011/

