Habilitação dos calouros dos processos seletivos de 2023 da Ufopa será de 12 a 23 de junho

Candidatos devem ficar atentos às datas, horários e locais de entrega de documentos.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) convoca todos os calouros do Processo Seletivo Regular (PSR), Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI), Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) para realizarem a habilitação institucional, que começa na segunda-feira, 12 de junho, de forma presencial, em todos os campi.

A habilitação é a última etapa dos processos seletivos e consiste na entrega dos documentos que comprovam os dados informados no ato da inscrição. Essa etapa é obrigatória: aqueles que não apresentarem os documentos no prazo definido perderão o direto à vaga na Ufopa.

Orientações – É preciso ter atenção às instruções contidas no edital de habilitação referente ao processo seletivo de que se está participando, com atenção especial para datas, horários, locais e listas de documentos.

Os candidatos devem trazer documentos originais e cópias. Os cotistas dos grupos G1 ao G4 do PSR devem ainda atentar à documentação de renda exigida, tanto pessoal quanto do seu grupo familiar.

Como vai funcionar – A primeira etapa será a filtragem, para a conferência preliminar e distribuição de senha àqueles que estiverem com a documentação completa.

Depois, o candidato será atendido pela equipe de análise da documentação. O resultado da análise documental será informado imediatamente após conferência dos documentos pela pessoa responsável.

Em seguida, quem tiver habilitação deferida passará pelo cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) para gerar o número de matrícula. Por fim, ocorrerá a digitalização dos documentos do discente para inserção no sistema.

O candidato que tiver habilitação indeferida poderá recorrer apresentando recurso, de forma presencial, no prazo de dois dias, após a publicação do resultado preliminar da habilitação.

Processo Seletivo Regular (PSR)

Quem deve se habilitar? Candidatos classificados em 1ª chamada.

Onde? No campus do curso em que foi aprovado, não se podendo habilitar em campus diverso.

Quando?

Classificados em cursos do Iced, Isco e Ibef devem comparecer de 12 a 16 de junho, no horário das 9h às 12h.

Classificados nos cursos do IEG, ICS, ICTA e IFII, de 19 a 23 de junho, no horário das 9h às 12h.

Classificados nos cursos dos campi Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná (nomes com iniciais de A a M), de 12 a 16 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Classificados nos cursos dos campi Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná (nomes com iniciais de N a Z), de 19 a 23 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Quais os documentos a serem apresentados? Os documentos obrigatórios para todos os classificados estão listados no Anexo IV do edital de habilitação do PSR. Os cotistas dos grupos G1 a G4 devem apresentar ainda os documentos de renda, contidos no Anexo V.

Quais as instruções para os PcDs? A avaliação médica pericial deverá ser realizada de 12 a 16 de junho, mediante agendamento por e-mail, conforme as instruções contidas no item 6 do edital.

Consulte todas as publicações sobre o PSR 2023.

PSEI e PSEQ

Quem deve se habilitar? Candidatos classificados em 1ª chamada no PSEI e no PSEQ.

Onde? No campus do curso em que foi aprovado, podendo habilitar-se ainda em campus diverso.

Quando?

Classificados em cursos do Iced, Isco e Ibef devem comparecer de 12 a 16 de junho, no horário das 9h às 12h.

Classificados nos cursos do IEG, ICS, ICTA e IFII, de 19 a 23 de junho, no horário das 9h às 12h.

Classificados nos cursos dos campi Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná (nomes com iniciais de A a M), de 12 a 16 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Classificados nos cursos dos campi Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná (nomes com iniciais de N a Z), de 19 a 23 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Quais os documentos a serem apresentados? Os documentos estão listados no item 3 dos editais de habilitação do PSEI e do PSEQ.

Consulte todas as publicações sobre o PSEI 2023 e PSEQ 2023.

Pronera

Quem deve se habilitar? Candidatos classificados em 1ª chamada + cadastro reserva.

Onde? Nos campi em Santarém ou Juruti.

Quando?

Em Santarém, de 12 a 16 de junho, no horário das 9h às 12h.

Em Juruti, de 12 a 16 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Quais os documentos a serem apresentados? Os documentos estão listados no item 3 do edital de habilitação do Pronera.

Consulte todas as publicações sobre o Pronera 2023.

Fonte: Comunicação/Ufopa/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/06:25:27

