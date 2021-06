TJ – PA divulga Processo Seletivo para estagiários com vagas para Novo Progresso

Oportunidades são para alunos de ensino médio, técnico e superior, com jornada de 20 horas por semana (Foto:Reprodução Internet)

TJ – PA divulga Processo Seletivo para estagiários

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ – PA) informa a todos sobre a realização de um novo Processo Seletivo visando a formação de cadastro reserva de estagiários.

Há oportunidades para os cursos de: Administração, Administração/Gestão, Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social -Jornalismo, Comunicação Social -Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Ensino Médio, Estatística, Fisioterapia, Gestão de Pessoas/Recursos Humanos, Gestão de Processos Empreendedores/Processos Gerenciais, Gestão Financeira, História, Letras – Libras, Marketing, Museologia, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Rede de Computadores, Secretariado, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Para concorrer a uma vaga, o estudante tem que ter idade mínima de 16 anos e deve estar matriculado no curso para o qual está concorrendo, em instituição de ensino reconhecida pelo órgão oficial competente, com frequência regular. É preciso ainda ter concluído, no mínimo, o quarto semestre ou período equivalente do ensino superior, no caso dos candidatos inscritos nesse nível, para Comarca de Belém, incluindo os distritos de Icoaraci e Mosqueiro.

Já para as demais localidades, o estudante precisa ter concluído, no mínimo, o segundo semestre ou período equivalente do ensino superior, no caso dos candidatos inscritos nesse nível. Para o curso superior de tecnologia, o candidato deve ter concluído no mínimo, 50%, enquanto que o ensino médio exige a conclusão do primeiro período.

As oportunidades acima mencionadas, encontram-se distribuídas nas seguintes localidades: Abaetetuba, Acará, Afuá, Alenquer, Almeirim, Altamira, Anajás, Ananindeua, Anapú, Augusto Correa, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Barcarena, Belém, Benevides, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Breu Branco, Breves, Bujaru, Cachoeira do Ararí, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Curionópolis, Curralinho, Curuçá, Distrito de Icoaraci, Distrito de Monte Dourado, Distrito de Mosqueiro, Eldorado dos Carajás, Faro, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Gurupá, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Itaituba, Itupiranga, Jacareacanga, Jacundá, Juruti, Limoeiro do Ajurú, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Marabá, Maracanã, Marapanim, Medicilândia, Melgaço, Mocajuba, Moju, Monte Alegre, Muaná, Nova Timboteua, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Oeiras do Pará, Oriximiná, Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, Paragominas, Parauapebas, Peixe Boi, Ponta de Pedras, Portel, Porto de Moz, Prainha, Primavera, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Rurópolis, Salinópolis, Salvaterra, Santa Cruz do Ararí, Santa Izabel do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, Santarém Novo, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Domingos do Capim, São Felix do Xingú, São Francisco do Pará, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, São Miguel do Guamá, São Sebastião da Boa Vista, Senador José Porfírio, Soure, Tailândia, Terra Santa, Tomé Açú, Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis, Uruará, Vigia, Viseu, Vitória do Xingu, Xinguara.

Quando contratados os estagiários devem cumprir jornada de 20 horas por semana, no mínimo por seis meses. A bolsa estágio para ensino médio é de R$ 450,00, enquanto que nível superior equivale a R$ 600,00. Em ambos os casos haverá auxilio transporte.

As inscrições estarão abertas entre às 12h do dia 15 junho de 2021 e às 12h do dia 22 de junho de 2021, no site do Ciee.

Neste mesmo período deve ser realizada a prova objetiva que vai classificar os estudantes. No total, 30 questões vão compor a avaliação, porém os temas mudam de acordo com a escolaridade do candidato.

Este Processo Seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme determina o edital de abertura em nosso site.

Por:Jornalista: Karina Felício/Segunda-feira, 14 de junho de 2021 às 17h32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...