48 horas depois, PF apreende mais uma mala cheia de peixes ornamentais no aeroporto de Altamira

Animais foram encaminhados para o Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingú (Laquax), da Universidade Federal do Pará (UFPA) – (Foto:Ascom/ PF)

Cerca de 700 peixes da espécie cascudo-zebra, ameaçada de extinção, estavam sendo transportados dentro de uma mala por um homem, que foi preso em flagrante. Animais estão avaliados em R$ 1 milhão no mercado ilegal

Menos de 48 horas após a Polícia Federal prender uma mulher no aeroporto de Altamira, sudoeste do Pará, com uma mala cheia de peixes ornamentais, mais uma apreensão com as mesmas características foi realizada no mesmo local. Na tarde desta quarta-feira (24), um homem de 59 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante tentando embarcar para Manaus (AM) com aproximadamente 700 peixes de uma espécie ameaçada de extinção, avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

Os animais são da espécie Hypancistrus Zebra, popularmente conhecida como cascudo-zebra, oriunda do Rio Xingu. Eles estavam sendo transportados dentro de uma mala pelo homem, mas os policiais federais, que já investigavam a atuação de uma quadrilha que atua traficando peixes para outros países, suspeitaram e conseguiram fazer a apreensão. O homem foi preso em flagrante e autuado por tráfico de peixes ornamentais.

Após a devida apreensão e formalização da diligência, os peixes foram enviados ao Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingú (Laquax), da Universidade Federal do Pará (UFPA). “Foram apreendidos cerca de 700 peixes, avaliados em R$ 1 milhão. Tudo indica que seja o mesmo grupo criminoso, e o modus operandi do grupo é saindo de Altamira com destino a Manaus (AM), e de lá eles vão para outros países, como Colômbia, e depois seguem para Europa, China, etc.”, disse o delegado da PF Thiago Wesley Scapim Machado.

Ainda segundo a investigação da PF, o homem preso nesta quarta seria uma “mula” da organização criminosa, ou seja, responsável por fazer o transporte dos animais entre as localidades. “Ele apenas levaria para Manaus e lá seria entregue para uma outra pessoa. Essas pessoas são contratadas, sujeitando-se à prisão por valores entre 800 e mil reais”, concluiu o delegado.

Quarta apreensão em menos de um ano

Esta é a quarta apreensão em menos de um ano. A primeira foi realizada no aeroporto de Altamira e com as mesmas características foi no dia 23 de novembro de 2020, quando agentes da PF apreenderam três malas cheias de peixes. As malas pertenciam a três mulheres. Uma delas conseguiu fugir e as outras duas foram presas.

Menos de um mês depois, no dia 22 de dezembro de 2020, mais uma mala com 160 peixes foi apreendida. A mulher responsável pela mala também estava embarcando para o estado do Amazonas. Ela foi presa em flagrante.

Já no último dia 3 de março, a PF cumpriu um mandado de prisão e outro de busca e apreensão contra um homem apontado como um dos chefes de uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de peixes ornamentais.

E na última segunda-feira (23), uma mulher foi presa em flagrante tentando embarcar de Altamira para Manaus (AM) com quase 300 peixes da espécie cascudo-zebra.

