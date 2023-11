4mil imóveis estão sem energia, após temporal em sorriso no MT

Temporal deixa rastro de destruição em Sorriso; 4 mil imóveis estão sem energia (Foto:Reprodução)

Mais de quatro mil famílias estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (01), após um temporal que deixou um rastro de destruição na cidade de Sorriso (420 km de Cuiabá). Apesar dos vários danos e prejuízos, não há informações de feridos.

De acordo com informações locais, o temporal derrubou árvores, postes e alagou diversas ruas da cidade. Além disso, o portão e parte do muro de uma residência desabaram.

Um veículo Fiat Uno foi atingido por uma das árvores que caiu e ficou danificado. Não havia ninguém no carro no momento do incidente.

Por meio de nota, a Energisa informou que pelo menos quatro mil clientes estão com o abastecimento de energia interrompido.

Uma força tarefa está sendo realizada na cidade para reestabelecimento dos serviços. Ainda não há previsão de quando o serviço será normalizado.

“A Energisa informa que está atuando com reforço de equipes. A companhia atua em um esforço conjunto com a prefeitura, que convocou órgãos e empresas que fazem parte do comitê de crise do município”, diz trecho de nota.

A Energia ainda orienta a população que, “ao ver cabo partido, ainda que seja de telefonia ou internet, não tocar, pois ele pode estar energizado. O correto é isolar a área e chamar a Energisa”.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Reporter MT/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/11/2023/08:03:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...