Fogo destrói casa no Jardim América e família pede ajuda para recomeçar

Um incêndio que aconteceu no inicio da tarde de sábado, 24 de setembro de 2022, por volta das 12h15min, tomou conta de uma residência no bairro Jardim América em Novo Progresso e não foi possível conter o fogo, na cidade não existe o Corpo de Bombeiros.

Ninguém ficou ferido, mas os pertences foram destruídos pelo fogo.

As causas do incêndio serão apuradas.

As vítimas perderam tudo, desde roupas até documentos, elas estão pedindo ajuda para recomeçar. O pedido foi postado nas redes sociais.

Olá como todo sabem ontem sábado minha casa pegou fogo, perdermos tudo oque tínhamos, ficamos somente com a roupa do corpo… Mas hoje venho através dessa mensagem pedir ajuda solidária a todos, Pois estou sem roupas, móveis e casa… Quem puder me ajudar pode ser usado mesmo com roupas calçado móveis oque toca no seu coração…. vou deixa aqui a chave pix e meu número de contato

mailto:cleudivaniapereira16@gmail.com pix e-mail nubank

*meu número: 93981051776

Estou nesse endereço bairro Jardim América rua Augusto Meuri n17 ao lado do loteamento Pantanal me ajude compartilhando em seus grupos…

Deus abençoe todos nos…

