A dança das cadeiras na Câmara de Novo Progresso

Na quinta-feira, 7 de março, começa o primeiro grande evento do calendário eleitoral para o pleito deste ano. Os vereadores que ocupam cadeiras no Legislativo tem a partir dessa data, até o dia 5 de abril, a possibilidade de mudarem de partido sem o risco de serem enquadrados na lei de Infidelidade Partidária.

Assim como nas janelas de transferência de jogadores de futebol, quando negociações entre clubes ocorrem em ritmo frenético, a janela partidária promete grandes mudanças no quadro partidário em Novo Progresso-PA.

Com a janela partidária iniciando nesta quinta-feira (5) — e encerrando em 5 de abril — o Jornal Folha do Progresso realizou um levantamento para identificar: dos 11 vereadores da Câmara de Novo Progresso, quantos vão tentar a reeleição, quais vão mudar de legenda e para qual partido devem ir.

A janela é aberta em ano eleitoral, seis meses antes do primeiro turno do pleito, que em 2024 acontece no dia 6 de outubro. Com isso, os vereadores eleitos em 2020 terão um mês para mudar de partido e concorrer à reeleição ou às prefeituras sem ter o risco de perder o cargo.



Segundo o mapeamento, dos 11 vereadores eleitos, 10 vão tentar a reeleição. Professora Beatriz, eleita no PL, não deve ir para disputar a reeleição, conforme apurado a vereadora deixa o espaço para apoiar o ex-marido Pedro e deve ficar fora da disputa.



Os 10 vereadores que vão disputar a reeleição ainda estudam seu futuro partidário. Permanecer no mesmo é uma opção, mas negociações com outras siglas estão em curso. Os legisladores, contudo, não quiseram dizer quais são essas siglas.

Até o momento pelo menos quatro mudanças de partido entre parlamentares do Legislativo progressense são dadas como certas. A vereadora Adriana Manfroi eleita pelo PATRIOTA, vai migrar para o PL, Matheus Monteiro eleito pelo MDB, já confirmou a filiação no PL. O Vereador Nando eleito no PROS, cogita saída para filiar no PP, juntamente com o vereador Moises que foi eleito pelo PL e Moacelio eleito pelo PSD. O vereador Chico Sousa eleito no PSC, cogita a saída para o PODEMOS, o vereador Juliano Simionato (UNIÃO BRASIL), cogita a troca de partido, mas não anunciou para qual legenda. Na mesma situação está o vereador Samuel, eleito no PSDB, ainda não formalizou qual o rumo vai tomar para tentar a reeleição.

O vereador Dirck Roberto (MDB), atual presidente da câmara permanece no MDB, onde vai tentar a reeleição. O vereador Magno Costa tentará a reeleição no PL onde foi eleito.

Veja votação nominal de cada vereador eleito em 2020

*Juliano Simionato (DEM) – 491 votos – 3,25%

*Mateus Monteiro (MDB) – 480 votos – 3,17%

*Adriana Manfroi (Patriota) – 462 votos – 3,05%

*Nando (PROS) – 414 votos – 2,74%

*Chico Sousa (PSC) – 404 votos – 2,67%

*Moises Moto Taxi (PL) – 348 votos – 2,30%

*Dirck Roberto (MDB) – 345 votos – 2,28%

*Professora Beatriz (PL) – 335 votos – 2,22%

*Magno Costa (PL) – 302 votos – 2%

*Samuel Bortolin (PSDB) – 298 votos – 1,97%

*Moacelio (PSD) – 220 votos – 1,45%

Prefeitura – No espectro político que cerca a prefeitura, o prefeito Gelson Dill (MDB),já confirmou que é candidato a reeleição, e conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, ainda não definiu a vaga para o vice-prefeito. O MDB, cogita uma aliança com outros partidos neste caso o atual vice-prefeito eleito PATRIOTAS, deve migrar para o PSD onde continua anunciando que será o vice na chapa do prefeito Gelson Dill (MDB).

O ex-prefeito Juscelino Alves, anunciou que é candidato a prefeito de Novo Progresso pelo PODEMOS.

Ainda na disputa pela prefeitura a cogitação que o PL , partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, lance um nome para disputa, mas até o fechamento desta matéria a direção do partido divulgou nas redes , que esta situação ainda não foi definida, que está ouvindo os filiados para anunciar se lança candidato nesta eleição.

