Curso de Gestão Ambiental da Ufopa recebe nota máxima do MEC

Ofertado em Santarém (PA) pelo Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), o curso de Bacharelado em Gestão Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) obteve nota 5, conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação (MEC), para renovação de reconhecimento de curso de graduação, em escala de 1 a 5. Presencial, o curso visa à formação de profissionais de nível superior capacitados para enfrentar os novos desafios da sustentabilidade ambiental das cidades, em especial das peculiaridades das cidades amazônicas.

“Obter o conceito máximo em um curso superior no interior da Amazônia, e da área ambiental, representa que estamos entregando ao mercado de trabalho profissionais com formação excelente e preparados para os desafios que o desenvolvimento da região exige”, comemora a coordenadora do curso de Gestão Ambiental da Ufopa, Quêzia Leandro de Moura. “O gestor ambiental é um analista de sustentabilidade que pode atuar em todos os setores da economia”.

A visita in loco foi realizada de forma virtual pela comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no período de 28 de fevereiro a 1º de março de 2024. Os avaliadores analisaram a organização didático-pedagógica do curso (1ª dimensão); o corpo docente e tutorial (2ª dimensão); e a infraestrutura (3ª dimensão).

Após reuniões, análise documental e demais procedimentos, o relatório do Inep/MEC foi recebido pela Ufopa no dia 4 de março de 2024. A avaliação do MEC é feita por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), sendo composta pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), pela avaliação dos cursos de graduação e pela avaliação institucional, que é realizada por avaliadores in loco.

Bacharelado em Gestão Ambiental

*Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica: 4,71

*Dimensão 2: Corpo Docente e Tutorial: 4,89

*Dimensão 3: Infraestrutura: 4,70

*Conceito Final Contínuo: 4,78

*Conceito Final: 5,0

Gestores ambientais em formação.

Com relação à organização didático-pedagógica, os avaliadores destacam que “A estrutura educacional associada ao Bacharelado em Gestão Ambiental no Campus Santarém da Ufopa é fundamentada nas legislações vigentes, refletindo o compromisso da instituição em oferecer um curso de elevada qualidade aos seus alunos”. Já o corpo docente e tutorial do curso conta com 13 professores, todos titulados stricto senso, com uma média de mais de três anos de experiência no ensino superior.

Sobre a infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, os avaliadores analisaram como adequada, possibilitando um ambiente de ensino-aprendizagem de qualidade. A avaliação geral é de que a infraestrutura do Campus Santarém da Ufopa é adequada, oferecendo, durante a visita virtual, um ambiente de ensino-aprendizagem de qualidade para os alunos que frequentam a instituição.

“A instituição possui edifícios com espaços amplos para docentes e salas de aula. A infraestrutura inclui espaços adaptados para pessoas com necessidades especiais, mobiliário novo e confortável, além de uma boa disponibilidade de equipamentos de tecnologia da informação. A biblioteca virtual facilita o acesso dos alunos a materiais, e os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento das aulas práticas”, destaca o relatório.

Em 2017 o Bacharelado em Gestão Ambiental da Ufopa recebeu nota 4 na sua primeira avaliação, sendo a dimensão infraestrutura a que apresentou menores notas. “Com a mudança do curso para a Unidade Tapajós, a lotação do ICTA no prédio Bloco Modular Tapajós I e a inauguração do Núcleo de Salas de Aula, houve um incremento positivo na parte da infraestrutura e de acessibilidade, que melhoraram muito em comparação às condições da primeira visita do MEC”, explica a vice-diretora do ICTA, Ynglea Georgina de Freitas Goch. “O Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do Curso também trabalharam bastante para fortalecer as duas primeiras dimensões; e a soma desses fatores culminou na elevação do conceito para 5”.

Curso – A formação em Gestão Ambiental do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA) têm como objetivo principal promover o desenvolvimento de competências e habilidades para formar profissionais de nível superior capacitados para conhecer, criar e aprimorar tecnologias sustentáveis, além de atuar de maneira integrada em parcerias interdisciplinares com outros programas acadêmicos, bem como organismos de gestão pública, privada, ambientais e agências reguladoras, atuando no mercado de trabalho.

Para a coordenadora do curso, o bacharel em Gestão Ambiental é um profissional que possui perfil estratégico de formação para o desenvolvimento sustentável da região Oeste do Pará, não somente pela carência de profissionais na região, mas também porque será habilitado para atuar com foco em Gestão Ambiental. “É um novo profissional, que será formado na Amazônia, com habilitação interdisciplinar inovadora para atuar na grande área de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, somando com os perfis já estabelecidos na região”.

