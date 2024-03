Como escolher um disco rígido para seu PC?

Discos rígidos diferentes, sua velocidade de gravação e capacidade de armazenamento podem levar a dúvidas ao comprar um para poder saber qual é o melhor disco rígido?

Os diferentes tipos de discos rígidos do PC

As siglas de muitos dispositivos no mercado podem ser um grande problema na hora de entender o que você está comprando. Quando você lê os nomes dos discos rígidos, você vê letras como HDD, SSD e é difícil ser guiado apenas pelo preço, e é por isso que perguntas como “Qual é o disco rígido que funciona no meu PC?”

No artigo a seguir, explicamos como funcionam os diferentes tipos de HDs do mercado e recomendamos os melhores para 2023.

E lembre-se que na PcComponentes temos outro guia para te ajudar no processo: As melhores marcas de HDs para PCs.

O que são HDDs?

HDDs (Hard Disk Drives) são dispositivos de armazenamento que desempenham um papel fundamental tanto por sua função principal (armazenamento de dados) quanto pela importância de sua velocidade de gravação e leitura, que aceleram os processos do sistema operacional e aplicativos. Estas unidades existem há muitos anos e o seu desenvolvimento levou-as a serem as opções que atualmente oferecem mais capacidade de armazenamento a um preço bastante razoável.

Um HDD consiste em um disco rígido interno magnético rotativo que armazena dados de forma não volátil, ou seja, documentos salvos, fotos, vídeos, etc., não desaparecerão até que decidamos fazê-lo. Os dados são gravados e lidos por uma cabeça de leitura/gravação ou agulha magnética que se move sobre os discos. Isso permite um acesso rápido e a capacidade de reter informações mesmo quando o equipamento está desligado.

Embora os HDDs sejam mais lentos em comparação com unidades de estado sólido

(SSDs) e M2s, eles são ideais para aplicativos com uso intensivo de armazenamento, como servidores, sistemas de backup, armazenamento pesado de dados de longo prazo e inicialização do sistema operacional.

Se você está procurando uma solução de armazenamento confiável e acessível, os HDDs são uma ótima opção.

Os notebooks da positivo são uma excelente compra

Os notebooks desde um tempo se tornaram dispositivos indispensáveis para muitos estudantes e trabalhadores, pois auxiliam e acompanham ambos em tarefas que podem ser feitas em diferentes lugares com conexão ou não à internet, muitos escolhem nos notebooks da positivo para acompanhar sua vida academia ou em suas tarefas do trabalho, tudo porque a marca é muito versátil e produz dispositivos para diferentes tipo de públicos.

O Notebook da Positivo é bom?

A resposta é um claríssimo Sim. O notebook Positivo é bom isso porque ele conta com vários aspectos que quando em comparação com modelos e empresas concorrentes disparam na frente em qualidade e também em design.

Os notebooks positivos são todos fabricados e pensados para atender as necessidades de um público que é diverso, por isso você encontra modelos com diferentes especificidades e preços, desde notebooks mais simples aos os mais potentes com uma lista técnica mais cara, com certeza você vai encontrar um para atender às suas necessidades diárias, em todos eles são empregando tecnologia de última geração.

Fonte:Cene Produtora com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...