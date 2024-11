A planta que as moscas Odeiam e você pode ter na janela da sua casa

(Foto: Reprodução) – Saiba como uma planta comum pode ser a solução para manter moscas longe de sua casa.

Quando se trata de afastar moscas e insetos existem milhares de possibilidades de inseticidas e produtos químicos, sem contar os truques caseiros que não são nada seguros. Neste contexto, uma alternativa mais saudável são as plantas que são inseticidas naturais, pois as moscas odeiam o odor que elas exalam e os componentes em suas constituições.

Além de serem bons inseticidas, essas plantas não exigem tanto na manutenção, de modo que podem ser mantidas por um bom tempo em sua residência ou escritório. No geral, é necessário atentar-se à frequência da rega e a posição no ambiente para garantir um crescimento de qualidade. Saiba mais informações a seguir e descubra quais são essas plantas:

Conheça as plantas que são inseticidas naturais

1. Lavanda cítrica

A Lavanda Cítrica possui um aroma agradável para os seres humanos, mas péssimo para as moscas porque existe um composto químico em sua constituição que atua como um inseticida natural. Em alguns casos, os insetos chegam a ser sufocados quando se aproximam muito dessa planta, que idealmente deve ficar perto das janelas com mais circulação de ar.

Como é uma planta que adora a luz solar, esse posicionamento também favorece o desenvolvimento da Lavanda Cítrica. Ademais, não é necessário regar essa planta todo dia, e ela demanda pouca água em cada rega.

2. Manjericão

Mais do que um excelente tempero, o manjericão é uma erva conhecida pelo odor marcante, daqueles que automaticamente fazem as pessoas lembrarem de pizza ou massas saborosas. Apesar disso, o cultivo dessa planta é péssimo para as moscas, pois o aroma das folhas é suficiente para afastar insetos.

3. Alecrim

O alecrim é um dos temperos mais famosos da humanidade, com usos medicinais e culinários presentes desde a Antiguidade. Assim como os seus semelhantes, essa planta possui um cheiro muito forte para as moscas, o que acaba afastando-as do ambiente.

Mais ainda, o óleo essencial de alecrim é um excelente repelente que pode ser aplicado no corpo, conforme recomendações de especialistas, para afastar outros tipos de insetos.

