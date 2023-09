Justiça do AM revoga prisão preventiva de mulher que agrediu babá em Manaus

Jussana atirou contra o advogado Ygor Colares, patrão da babá. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Defesa de Jussana Machado havia solicitado a prisão especial, argumentando que o marido dela é membro das forças de segurança pública.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM ) informou, na manhã desta quarta-feira (27), que revogou a prisão preventiva da professora de educação física Jussana Machado. Ele é investigada por agredir uma babá em um condomínio, em Manaus.

De acordo com informações do TJAM, Jussana cumprirá pena com uso de tornozeleira eletrônica.

O caso aconteceu no dia 18 de agosto deste ano, em um condomínio na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. Na ocasião, Jussana também atirou contra o advogado Ygor Colares, patrão da babá. A mulher estava presa desde o dia 19 de agosto.

Prisão preventiva

A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva foi da juíza Eulinete Tribuzy, que disse que a soltura da mulher atentava contra a ordem pública e colocava em risco a aplicação da lei penal. Desde então, a mulher ficou detida no Centro de Detenção Provisória Feminina.

Histórico

No primeiro momento, a defesa de Jussana já havia solicitado a prisão especial a ela, por conta do marido da professora, o policial Raimundo Nonato Machado – que também está preso – ser membro das forças de segurança pública. Na época, a justiça negou o pedido.

No início do mês, a defesa do casal alegou que os dois alugaram um apartamento longe do condomínio onde ocorreu a confusão, justamente para que os agressores e as vítimas não se encontrem novamente.

“Considerando que a requerente passará a residir em endereço diverso do da vítima, a Defesa entende que as cautelares de comparecimento obrigatório ao Juízo, proibição de se aproximar ou de manter qualquer tipo de contato com a vítimas ou testemunhas, proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e monitoração eletrônica são suficientes para eliminar qualquer necessidade de prisão preventiva”, disse a defesa.

Fonte:g1 AM / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/11:01:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...