A SEMMA-NP realiza campanha do “Consumo Consciente”

Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Juliano Simionato, “é importante que a comunidade tenha o conhecimento da existência de esforços concretos na adoção de comportamentos e atitudes ambientalmente corretas”. A campanha está direcionada aos servidores municipais, estudantes e a comunidade em geral, informando sobre vários temas ligados à efetivação da política ambiental em prol do consumo consciente. “Nossa intenção é de que todos possam assumir esses compromissos de forma individual e coletiva, adotando as boas práticas no nosso dia-a-dia”, concluiu o Secretário.

A campanha denominada “Consumo Consciente” conta com palestras e entrega de materiais como: folders explicativo/orientativo, sacolas de lixo personalizado para carros e copos personalizados que irão substituir os copos descartáveis. O objetivo da campanha é envolver os servidores públicos de uma forma geral na importância do consumo consciente, que os levem a reflexão sobre os principais atores e fatores responsáveis pelos impactos ambientais e formas de gestão para mitigação desses impactos, sendo eles também agentes propagadores de boas práticas ambientais.

