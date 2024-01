Abertas as inscrições para Bolsas Socais da UNAMA

Serão disponibilizadas duas vagas de 100% por curso e as inscrições vão até o dia 18 de janeiro

A UNAMA Santarém, junto com a Prefeitura Municipal da cidade, lançou, nesta segunda-feira (15), o edital para concessão de Bolsa Social para 1º semestre de 2024. As vagas estão disponíveis para as áreas da saúde, engenharias, exatas e ciências aplicadas. As inscrições seguem até o dia 18 de janeiro de 2024.

Os candidatos devem ter realizado Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das últimas cinco edições, tendo obtido nota mínima de 450 pontos, e não terem zerado a redação. Os documentos exigidos no edital devem ser entregues na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), localizado na Rua Rosa Vermelha, 335 Aeroporto Velho.

O reitor do Centro Universitário, Elzo Viera, ressalta a importância de um processo seletivo que garante bolsa de 100% aos candidatos beneficiados. “O objetivo é promover a igualdade de acesso à educação, reduzindo as disparidades socioeconômicas e proporcionando oportunidades iguais a todos os cidadãos santarenos”, destaca o reitor.

A análise de documentos e seleção dos candidatos para concessão das bolsas, bem como a lista de aprovados, será realizada pela UNAMA até o final de janeiro. Posteriormente, a seleção será validada pela Prefeitura Municipal de Santarém até o dia 02 de fevereiro de 2024.

