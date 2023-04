Ônibus cai em barranco após colidir com caminhão

Ônibus caiu em barranco após colidir com caminhão na estrada Santarém-Mirim — Foto: Redes sociais

Cirulam nas redes sociais, vídeos de passageiros que estavam em um ônibus que caiu em um barranco após colidir com um caminhão Baú, na estrada de Santarém Mirí, oeste do Pará, próximo a comunidade Guaraná. As informações preliminares são de que o acidente aconteceu devido a estrada de chão estar lisa por conta das chuvas.

Com o impacto da batida, o ônibus que levava os passageiros caiu em um barranco. De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), somente uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Municipal com suspeita de fratura nas duas pernas. Os outros passageiros não sofreram ferimentos graves.

Nos vídeos os passageiros mostram e narram a situação em que os veículos ficaram com o acidente, além da surpresa de ninguém ter se ferido gravemente. Em um dos registros algumas pessoas aparecem subindo o barranco para retornar à estrada.

“Olha só como ficou o ônibus, ninguém morreu. Eu nasci de novo, só o motorista do caminhão que se bateu” diz um dos passageiros que filma a situação.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 Santarém em 03/04/2023/11:13:01

