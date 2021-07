Abertas inscrições do concurso para polícia penal do Pará; Baixo Amazonas tem 123 vagas

São ofertadas mais de 1.600 vagas para Polícia Penal (agentes prisionais) do Pará — Foto: Agência Pará/Divulgação

Cargo tem salário base de R$ 2.810. Inscrições seguem até o dia 8 de setembro.

Foi aberto nesta terça-feira (6) o período de inscrição do concurso público da Polícia Penal (agente penitenciário) do Pará. São 1.646 vagas disponibilizadas para 12 regiões do estado, com provimento imediato, e 234 para cadastro reserva. Para a região do Baixo Amazonas são 123 vagas.

As inscrições seguem até 8 de setembro. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos divulgados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 50, e a prova objetiva está prevista para ser realizada em 24 de outubro. O resultado final e convocação serão apenas em 2022.

As provas ocorrerão nos municípios de Altamira, Castanhal, Belém, Marabá, Santarém e Itaituba.

O concurso é organizado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap) em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

As vagas e remuneração

Todas as vagas são para o cargo de agente penitenciário com nível médio. A remuneração base é de R$ 2.810.

Etapas

Conforme o edital, o concurso terá cinco etapas:

Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

Exame Médico, de caráter eliminatório;

Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

Investigação Social para verificação de Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório.

