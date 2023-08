Ação conjunta captura líder de facção criminosa em Castanhal, no nordeste do Pará

(Foto:Divulgação) – Um homem apontado pela inteligência da Polícia Civil como líder de uma facção criminosa do município de Tailândia foi preso em Castanhal na quarta-feira (2).

A ação conjunta para cumprimento do mandado de prisão temporária contou com apoio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC), da Superintendência Regional do Salgado (3ª RISP), da Delegacia de Tailândia e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Castanhal).

“O alvo desta operação foi indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e também é investigado por ameaças aos agentes da Polícia Civil do município de Tailândia”, informou o delegado-geral Walter Resende.

Segundo o delegado Cláudio Galeno, titular da DRCO, “No momento do cumprimento do mandado, os policiais foram recebidos a tiros pelo criminoso que imediatamente tomou os familiares como reféns, iniciando assim uma intensa negociação que durou cerca de quatro horas até a rendição”.

Após a captura do investigado, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma carabina CT 30 com numeração raspada, três carregadores contendo 40 munições intactas, além de diversos estojos de munições deflagradas e um documento com sinais de falsificação.

O preso foi conduzido para a sede da DRCO, onde foi autuado por diversos delitos, bem como foi concluído o mandado de prisão em aberto. Ao fim dos procedimentos de praxe, ele foi colocado sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ficando à disposição da Justiça.

Fonte:Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/08:24:10

