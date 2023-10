Governo divulga regras para dar auxílio financeiro a atletas do Pará

O Programa atenderá 39 modalidades esportivas, que poderão indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias que atendam aos critérios do edital

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), publicou nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital 001/2023 do Programa Bolsa Talento – Ano-base 2022. O programa visa incentivar atletas de alto rendimento em modalidades esportivas olímpicas, não olímpicas e paralímpicas.

“No início deste ano a Seel beneficiou 126 atletas referente à edição anterior do programa, e no mesmo evento afirmamos que o edital ano-base 2022 seria lançado ainda em 2023. E lançamos. A expectativa é que nesta edição a Secretaria de Esporte e Lazer conceda mais de R$ 1 milhão para atender esportistas paraenses de diversas categorias, com o objetivo de incentivarmos nossos atletas, oferecendo condições para que eles continuem competindo”, afirmou o secretário de Estado de Espore e Lazer, Cássio Andrade.

Na primeira fase do processo do “Bolsa Talento” são realizados cadastro, credenciamento de entidades esportivas e indicação de eventos que estão de acordo com os critérios do edital. por meio do formulário eletrônico disponível no site da Seel.

“É preciso que as entidades de administração do desporto estejam formalmente constituídas e em dia com a documentação exigida pelo programa, haja vista que são as maiores interessadas no desenvolvimento das modalidades sob suas responsabilidades, a quem legalmente compete organizar calendários e competições oficiais. É importante também ficar atento às publicações sobre o Programa no site da Seel”, acrescentou o coordenador do Programa Bolsa Talento, Nizomar Carneiro.

Incentivo – Trinta e nove modalidades podem indicar até 10 atletas, paratletas, técnicos e guias que estejam em plena atividade. O Programa atende aos esportistas com o incentivo concedido em 12 parcelas, de acordo com a categoria, sendo R$ 750,42 para a Estadual e R$ 1.125,63 para Nacional, e ainda R$ 900,49 para técnico.

O último edital do “Bolsa Talento” contemplou 126 beneficiados, sendo 22 nomes na categoria Nacional, 102 na Estadual e dois técnicos.

A atleta profissional de tênis de mesa Gláucia Mendes, medalhista e destaque em várias competições nacionais, foi uma das contempladas nas últimas edições do Programa. “O incentivo financeiro do ‘Bolsa Talento’ nos proporcionou a participação em eventos nacionais, eventos estaduais e principalmente nos treinos. Devido à valorização dos atletas amadores, sentimos cada vez mais reconhecimento e garra para participar dos eventos”, garantiu a atleta.

O Programa Bolsa Talento foi criado pela Lei 7.119, de 31 de março de 2008, como incentivo ao desenvolvimento físico, social e psicológico dos atletas. Para participar é necessário ter alcançado resultados esportivos de acordo com as colocações e competições estipuladas pela Lei do Bolsa Talento e pelo Edital do Ano-Base da edição vigente, bem como estar em plena atividade esportiva.

