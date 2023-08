Flamengo vence Olimpia com gol de Bruno Henrique e leva vantagem nas oitavas da Libertadores

O Flamengo venceu o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Maracanã. O único gol do jogo foi marcado por Bruno Henrique, no início do segundo tempo.

A vitória pelo placar mínimo confere pequena vantagem ao Flamengo para o segundo jogo. Já para o Olimpia, que veio com o objetivo de empatar ou evitar resultado muito ruim, a derrota não foi de todo ruim.

Flamengo e Olímpia voltam a se encontrar daqui a uma semana, no Paraguai. O duelo que decidirá uma vaga nas quartas de final da Libertadores será disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na quinta-feira. Antes, porém, o Flamengo terá compromisso pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal.

O jogo – O início da partida no Maracanã não teve surpresas. O Flamengo buscava o controle da posse de bola enquanto o Olimpia se mantinha bem compactado na defesa, dificultando as penetrações rubro-negras. Como era esperado, seria um jogo de paciência para o atual campeão.

A catimba também foi outra marca da equipe paraguaia, tentando a cada oportunidade acirrar os ânimos e tirar a concentração dos jogadores do Flamengo.

O domínio da equipe de Sampaoli não se traduzia em oportunidades de gol. O primeiro lance de real perigo só aconteceu aos 23 minutos, quando Ayrton Lucas acertou belo chute de fora da área, obrigando Juan Espínola a se esticar para mandar a escanteio.

O primeiro tempo foi praticamente um ataque contra defesa. O Olimpia só conseguiu chegar perto do gol rubro-negro uma vez, mas ao mesmo tempo superpovoava o setor defensivo e não dava espaço ao Flamengo, que abusava dos cruzamentos na área.

O lance de maior perigo, a favor do Rubro-Negro, nos primeiros 45 minutos saiu num chute de fora da área de Gerson, aos 43 minutos. O goleiro paraguaio mais uma vez fez grande defesa e evitou o gol.

O Olimpia ameaçou numa cobrança de escanteio aos 45. Bola levantada da esquerda, Ortíz cabeceia fraco mas González emenda de primeira e a bola explode no travessão.

Mal começa o segundo tempo, e o Flamengo consegue romper o ferrolho paraguaio aos 2 minutos. David Luiz avançou além da linha média e rolou para Gabigol na meia direita. O artilheiro cortou para o meio e levantou na cabeça de Bruno Henrique, próximo da marca do pênalti. O camisa 27 subiu no meio da zaga paraguaia e mandou para o fundo da rede.

O gol tirou um peso dos ombros rubro-negros, mas não mudou o panorama da partida. O Olimpia não abandonou a postura defensiva e o Flamengo seguiu rodando a bola em busca de espaço.

O Flamengo chegou perto do segundo gol aos 20 minutos. Everton Ribeiro cobrou falta da esquerda e levantou na área. David Luiz subiu mais que a marcação e fuzilou de cabeça, obrigando Espínola a fazer outra grande defesa.

A equipe brasileira seguia melhor em campo mas o placar não estava definido. Bruno Henrique, aos 30, recebeu de Arrascaeta, tirou da marcação com um toque e finalizou com perigo mas pela linha de fundo. O Olimpia respondeu aos 33. Bola cruzada da direita, a defesa rubro-negra deixou Iván Torres livre do outro lado e o meia chutou colocado, mas para fora.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/07:37:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...