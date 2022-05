Motorista morre após caminhão carregado de combustível tombar e pegar fogo em BR no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acidente ocorreu no sábado (7) e foi informado neste domingo (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caminhoneiro morreu no local. A identidade dele não foi informada pela PRF.

Caminhoneiro morreu no local do acidente na BR-222 em Abel Figueiredo neste fim de semana.

