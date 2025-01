Ação de combate ao narcotráfico resulta na apreensão de mais de 20 kg de drogas em Óbidos-PA

(Foto: Reprodução) – O trabalho integrado de fiscalização e combate ao narcotráfico resultou em uma nova apreensão na Base Fluvial ‘Candiru’, instalada no estreito de Óbidos, no Baixo Amazonas.

Nesta quinta-feira (09), agentes do Grupamento Fluvial em conjunto com guarnição da Polícia Militar abordaram embarcação que transportava 23,4kg de substância com característica de Skunk, que tinha como destino a capital paraense, Belém.

O trabalho das forças de segurança iniciou nesta tarde com diligências preventivas pelo rio Amazonas com uso das embarcações entregues pelo Governo do Pará. Ao abordarem o navio ‘Golfinho do Mar II’, proveniente de Manaus, capital amazonense, os policiais com uso de cão farejador localizaram dentro de uma centrífuga, no setor de cargas, a droga.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Óbidos/PA para os devidos procedimentos legais. O entorpecente deve passar por perícia da Polícia Científica e destinada à destruição, conforme determina a legislação.

O diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, reforça o combate ao tráfico de drogas realizado pela Base Fluvial ‘Candiru’ que, desde sua entrega, em setembro passado, vem realizando diversas apreensões.

“A estratégia de combate aos crimes de contrabando, narcotráfico e demais delitos nos rios do Pará têm sido ampliada com a nova base fluvial. As forças de segurança de forma integrada tem trabalhado arduamente para desmobilizar estes transportes e causar prejuízo ao crime organizado”, disse.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/16:11:12

